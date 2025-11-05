İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kıyı temizliği ile mavi yolculuk alanlarında uzmanlaşan Japon turizm delegasyonunu makamında ağırladı. Toplantının odak noktasını Körfez temizliği konusunda yapılabilecek ortak çalışmalar oluşturdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret eden Japon turizm delegasyonunun önderliğini, önceki yıllarda İzmir'e gelerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile İnciraltı'nda kıyı temizliği konusunda Guiness Dünya Rekoru denemesi yapan Japon Smart Hotel Solutions Başkanı ve CEO'su Hirotaka Takashiho üstlendi.

Ziyarette ayrıca, Smart Hotel Solutions Sekreteri Kentaro Miyauchi, Tokyo Kıyı ve Liman İşletmeleri Ofisi Hükümet Yetkilisi Nozomu Uehara, LandBrains Girişim Temsilcisi Chikashi Saito, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekotam Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. A. Can Özcan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları yer aldı. Japonya Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, Japonya Turizm Ajansı, Uluslararası Turizm Bölümü, Kıdemli Yetkili Hajime Ohno ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Ekonomi Konsolosu Yutaka Machida da internet bağlantısı üzerinden görüşmeye katıldı.

TUGAY: DENİZLER BÜTÜN DÜNYANIN ORTAK MİRASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmasına Körfez temizliği konusuna değinerek başladı. Başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

'Denizlerin temizliği, iklim değişikliğiyle birlikte, sürdürülebilirlik açısından insanlığın en önemli meselelerinden biri. Herkesin farkında olması gereken temel gerçek şu: Denizler, tüm dünyanın ortak mirası. İçinde bulunduğumuz yüzyılda -özellikle 2025 yılı itibarıyla- insanların, yaşamlarını çevreye zarar vermeden sürdürmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu durum, hem kıyı bölgeleri hem de iç kesimler için geçerli. Ancak, deniz kıyısında yaşayan toplumların sorumluluğu çok daha fazla. Kenarında yoğun yerleşimin bulunduğu körfezler ve koylar, ciddi bir çevresel tehdit altında. İzmir'de, binlerce yıl boyunca Körfez'e dökülen 33 dere ve çevresinde yaşayan insanların yarattığı kirlilik, bugün önemli bir birikmiş çevre sorunu oluşturmuş durumda. İzmir'in toplam nüfusu 4,5 milyon civarında ve bunun yaklaşık 3 milyonu Körfez kıyısında yaşıyor. Bu durum, doğal olarak çevresel risklerin artmasına yol açıyor. Bizim önümüzde iki temel görev var; birincisi, mevcut kirliliği ortadan kaldırmak; ikincisi ise yeni kirliliğin oluşmasını önleyecek kalıcı tedbirleri hayata geçirmek.'

'DÜNYANIN EN BÜYÜK TOPLANTILARINDAN BİRİNİ İZMİR'DE DÜZENLEMEYİ PLANLIYORUZ'

Başkan Tugay kendisini ziyarete gelen Japon heyete ayrıca, Körfez'de yaşanan alg patlaması ve önümüzdeki yıl deniz temizliği alanında İzmir'de gerçekleştirilecek olan toplantı konusunda da bilgi verdi. Başkan Tugay; 'İzmir Körfezi'nin tabanında uzun yıllardır birikmiş kirli atıklar bulunuyor. Bu durum, metrelerce kalınlığa ulaşan ciddi bir kirlilik tabakası oluşturmuş durumda. Benzer sorunlar, Türkiye'de ve dünyadaki birçok kıyı bölgesinde de yaşanıyor. Bu kirliliğin temel nedenlerinden biri, havanın aşırı ısınması ve su sıcaklıklarının artması. Ortaya çıkan durum biyolojik bir sorun ve mutlaka bilimsel yöntemlerle çözülmesi gerekiyor. Şubat veya mart ayında, alg konusuna odaklanan dünyanın en önemli toplantılarından birini İzmir'de düzenlemeyi planlıyoruz ve bu doğrultuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda bize katkı sağlayabilecek Japon bilim insanlarıyla da iletişime geçmek ve onları davet etmek isteriz' dedi.

JAPONYA'DAN KÖRFEZ TEMİZLİĞİ İÇİN DESTEK

Japon turizm delegasyonu yetkilileri, Körfez temizliği için İzmir ile iş birliğine açık olduklarını ve şubat ya da mart ayında yapılması planlanan toplantıya destek verebileceklerini kaydetti. Japon yetkililer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve beraberinde bulunan İzmir heyetine kıyı temizliği, turizm ve mavi yolculuk konularında sunum yaptı.

Japon temsilciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversitelerin ve STK'ların İnciraltı kıyı temizliği Guinness Dünya Rekoru girişimi sırasında büyük destek gösterdiklerini belirterek teşekkürlerini iletti. Ayrıca deniz turizmi için Japonya kıyılarında yapılması hedeflenen mavi turlar da gündeme geldi. Başkan Tugay görüşme kapsamında, gastronomi konusunda da Japonya ile karşılıklı ilişki kurmayı değerli gördüklerini belirtti.