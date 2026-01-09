Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak yetki belgesi ve sertifika bedellerini Resmî Gazete'de yayımladığı tebliğle güncelledi. Önceki tebliğ yürürlükten kaldırıldı, yeni ücretler 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026 yılı için enerji verimliliği alanında yürütülecek yetkilendirme ve sertifikalandırma çalışmalarıyla ilgili bedelleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı 'Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ' ile güncelledi.

Buna göre, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve yetkilendirilmiş personel, enerji verimliliği yetki belgesi ve sertifikalandırma süreçlerinde ödenecek ücretleri yeni tebliğde belirtilen tutarlar üzerinden gerçekleştirecek.

İşte 2026 yılında uygulanacak yeni bedeller: