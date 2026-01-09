TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, şiddetli lodosun çatı ve cephelerde ciddi hasarlara yol açtığını belirterek, yapı üretim sürecindeki eksikliklerin ve denetim yetersizliklerinin altını çizdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da son günlerde etkisini artıran şiddetli lodos, çok sayıda yapıda çatı kaplamalarının sökülmesine, cephe elemanlarının kopmasına ve balkon korkulukları ile yapı bileşenlerinin savrulmasına yol açtı.

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, bu durumun özellikle yeni yapılmış binalarda meydana gelmesinin, yapı üretim sürecinde ciddi teknik eksikliklere işaret ettiğini açıkladı.

Şube yönetimi yaptığı açıklamada, mevcut mevzuatın binaların maruz kalacağı tüm çevresel etkileri dikkate alarak projelendirilmesini, uygulanmasını ve denetlenmesini zorunlu kıldığını hatırlattı. Çatı sistemleri, cephe kaplamaları ve korkuluklar gibi yapı bileşenlerinin standartlara uygun şekilde tasarlanması ve uygulanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, binalara sonradan izinsiz eklenen metal çatılar ve çatı yükseltmelerinin de risk oluşturduğu belirtilerek, bu tür müdahalelerin yapıların taşıyıcı sistem dengesini bozduğu ve özellikle rüzgâr yükleri altında ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığı ifade edildi.

Mimarlar Odası, yaşanan olayların proje aşamasında çevresel etkilerin yeterince gözetilmediğini, uygulama sürecinde malzeme, bağlantı detayları ve işçilikte eksiklikler olduğunu ve yapı denetim mekanizmalarının yeterince etkin çalışmadığını ortaya koyduğunu belirten Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, lodos gibi olağan meteorolojik olayların yapısal hasara yol açmasının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, yapı üretim sürecinde mevzuatın eksiksiz uygulanması, denetim sisteminin güçlendirilmesi ve yapı elemanlarının güvenliğin ayrılmaz parçaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Şirin Rodoplu Şimşek, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak kentlerin çevresel etkilere karşı güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir olmasının tüm yapı üretim sürecindeki aktörlerin ortak sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.