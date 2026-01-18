İstanbul-Ankara arasındaki D-100 Devlet Yolu Bolu Dağı Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, sürücülere dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklamalarda Bolu Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafik akışının yavaşladığını, özellikle tepe kesimlerde buzlanma ve kaygan zemin riski yüksek seviyede olduğu kaydedilirken, bazı araçlarda zincirsiz ve kış lastiksiz geçiş denemeleri nedeniyle kazalar meydana geldiği ve Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'D-100 Bolu Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma devam etmektedir. Sürücülerimiz zincir ve kış lastiği olmadan yola çıkmasın. Zorunlu haller dışında geçiş yapmayınız.' uyarısında bulundu.

https://twitter.com/KarayollariGM/status/2012780344722829780