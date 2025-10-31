Energy Enhancement System, LLC (EES), Jason Shurka ve The Light System, Inc. (TLS) tarafından yürütülen temelsiz saldırılara karşı gerçeği, yeniliği ve dürüstlüğü savunma mücadelesinde bir kez daha kararlı bir zafer elde etti. Mahkemeler Jason Shurka'nın iddialarını 'temelsiz' ve 'nafile' olarak nitelendirdi. Yargıçlar, Jason Shurka'nın hukuki girişimleri çökerken Energy Enhancement System'dan yana tutumlarını sürdürüyor.

ACCESS Newswire / LAS VEGAS, NV (İGFA) - New York Doğu Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi, EES'in tam kapsamlı davayı reddetme talebini sürdürmesine izin verilmesini resmen onayladı — bu, mahkemenin EES'in duruşundaki hukuki ve olgusal gücü tanıdığının güçlü bir göstergesidir. Birden fazla yargı bölgesindeki yargıçlar, Shurka'nın başvurularını defalarca 'temelsiz' ve 'nafile' olarak tanımladı; davaları sürekli olarak EES'in ilk başlattığı mahkemelere geri gönderdi — ve EES bu davalarda kazanmaya devam ediyor.

GERÇEĞİN ALDATMACAYA OLAN ÜSTÜNLÜĞÜ

Son karar, EES'in iddiasına göre yanlış bilgilendirme ve marka karışıklığına dayalı koordineli bir kampanyayı ortaya çıkaran aylar süren kapsamlı başvuruların ardından geldi.Mahkeme kayıtları, EES ile kısa süreli sınırlı pazarlama faaliyetlerine katılmış olan Shurka'nın, ürününün orijinal EESystem teknolojisiyle özdeş veya ondan türetilmiş olduğunu yanlış bir biçimde ima eden rekabetçi bir girişim başlattığını ortaya koyuyor.

EES'in Nevada ve New York'ta açtığı davalar, Shurka ve TLS'nin ilişkilerini yanlış tanıttığını, EES'in fikri mülkiyetini kötüye kullandığını ve kamuya açık görselleri ile araştırmaları taklit ürünlerini tanıtmak için istismar ettiğini detaylandırıyor.Bu başvurular arasında Lanham Yasası (15 U.S.C. § 1125) ve Nevada Aldatıcı Ticari Uygulamalar Yasası kapsamında ihlal iddiaları yer alıyor.

EESystem'in kurucusu ve mucidi Onurlu Dr. Sandra Rose Michael, DNM, DCSJ, 'Bu rekabetle ilgili değil; bu, onlarca yıllık dürüst çalışmayı ve yeniliği koruma mücadelesidir. Bu teknolojiyi 1978 yılında, bu kişilerin ortaya çıkmasından çok önce geliştirmeye başladım. Dürüstlük mirasımızı korumaya ve toplumumuzun rehberinin gerçek olmasını sağlamaya devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Mahkemenin kararı, EESystem'in yönünü koruyarak tam reddetme talebiyle ilerlemesini yetkilendiriyor — bu da özgünlüğün ve dürüstlüğün üstün geldiğini yeniden teyit eden açık bir karardır.Kurucunun kızı ve EESystem sözcüsü Mela Bertolacini, 'Lehimize verilen her karar, kanıtlarımızı güçlendiriyor ve küresel merkezlerimizi daha da birleştiriyor.' dedi.

ÖZGÜN YENİLİĞİN BİR MİRASI

Neredeyse 5, 10 yıldır, saygın Dr. Sandra Rose Michael, DNM, DCSJ, Energy Enhancement System (EESystem) teknolojisinin geliştirilmesine öncülük ediyor — skaler alanı (scalar field) ve fotonik enerji ortamlarının insan sistemiyle etkileşimini araştıran bir teknoloji.Energy Enhancement System, dünya genelinde yüzlerce merkezle; araştırma, mühendislik hassasiyeti ve eğitimsel katılımın özgün entegrasyonuyla tanınmaktadır.

Nevada'daki merkezinden yönetilen Energy Enhancement System, LLC, gelişmekte olan enerji bilimleri alanında araştırma ve tasarım faaliyetlerini sürdürmekte; rahatlama, uyum (coherence) ve bilimsel merak ortamlarını desteklemektedir.Dr. Michael'ın 1978'den bu yana süregelen çalışmaları, dürüstlükle inovasyon ve bilim ile bilincin kesişiminde daha derin bir anlayış arayışını vurgulamaktadır.

ENERGY ENHANCEMENT SYSTEM (EESYSTEM) HAKKINDA

Saygıdeğer Dr. Sandra Rose Michael, DNM, DCSJ tarafından kurulan Energy Enhancement System, LLC, skaler alan ve fotonik enerji fenomenlerinin sorumlu şekilde araştırılmasına adanmış, Nevada merkezli bir araştırma ve teknoloji şirketidir.

Şirketin misyonu, bilim insanları, uygulayıcılar ve dünya çapındaki toplum merkezleriyle iş birliği içinde şeffaflığı, eğitimi ve uyum temelli ortamların sürekli incelenmesini teşvik etmektir.

Şeffaflık ve kamu doğrulaması için dava ayrıntıları resmi mahkeme kayıtları aracılığıyla erişilebilir durumdadır: Energy Enhancement System, LLC v. Shurka et al., Case No. A-25-910216-B (Clark County District Court, Nevada); 2:2025cv00633 (U.S. District Court, District of Nevada); 1:25-cv-00218 / 1:25-cv-20981 (U.S. District Court, Southern District of Florida); ve 2:25-cv-01234 (U.S. District Court, Eastern District of New York).

Energy Enhancement System - Gerçeğin, Bilimin ve Dürüstlüğün Üstünlüğünün Devam Ettiği Yer.

KAYNAK: Energy Enhancement System