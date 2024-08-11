Güzelbahçe Belediyesi 10. Payamlı Bardacık Festivali düzenledi, Başkan Mustafa Günay köylüye toprak reformu müjdesi verdi.İZMİR (İGFA) - 10. kez düzenlenen Payamlı Bardacık Festivali büyük bir coşku ve kalabalığa sahne oldu. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediyeye ait tarım arazilerini toprak reformu için Payamlı ve Küçükkaya Köyü’nün kullanımına açacaklarını söyledi.Başkan Günay,” Payamlı'da 29 tane tapumuz var. 85 dönüm bize geçen yer var. Biz bunu bir kısmını kullanıyoruz, bir kısmını kullanamıyoruz. Payamlı'da oturan işi olmayan, bağı bahçesi olmayan herkese bu malları geri iade edeceğiz. Kullanımları için vereceğiz. Onlar kendiler kullansınlar, kendiler eksin biçsinler. Payamlı’lara şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Festivalin açılışında konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Payamlı ve Küçükkaya Köyü’nde bulunan belediyeye ait tarım arazilerini toprak reformu için Payamlı ve Küçükkaya Köyü’nün kullanımına açacaklarını söyledi. Başkan Günay, “İstemeyerek de olsa köylünün malını bize, belediyeye verdiler. Payamlı'da 29 tane tapumuz var. 85 dönüm bize geçen yer var. Biz bunu bir kısmını kullanıyoruz, bir kısmını kullanamıyoruz. Ama sonuçta burada köylülerimiz var. Köylü olup da burada malı olmayıp günlük çalışmaya gidenler var. Gelip benden iş isteyenler var. Ben de bu sene şuna karar verdik; Biz beraber oturduk. Meclis üyelerimizle beraber bu 85 dönüm 29 tapuyu tekrar Payamlı'da oturan işi olmayan, bağı bahçesi olmayan herkese bu malları geri vereceğiz. Kullanımları için vereceğiz. Onlar kendiler kullansınlar, kendiler eksin biçsinler. O mal çünkü onlarındı. Biz istemesek de kanunla bize geçti. Payamlılara bu malı bu sene vereceğiz” dedi.

Sözlerine şöyle devam eden Başkan Günay, “Bizler eğer bu köylümüzü üretemez hale getirirsek bizler tükeniriz, yok oluruz. Köylü üretmeli, köylü üretmezse göç eder. Göç eden üretici olmazsa biz ülke olarak dışa bağımlı hale geliriz. O yüzden malı olmayan, mülkü olmayan, gelip benden artık iş istemeyecek. Çünkü artık malı var ekip biçecekler emeğini alınterini dökecekler. Buradan mallarını kaldıracaklar, satacaklar, geçimlerini sağlayacaklar. Bunu yaparsak Küçükkaya Köyü’ne de yapacağız. Muhtarı burada. Küçükkaya’da da arsamız var. 9 adet 45 dönüm de Küçükkaya Köyü’nde var. İnanın çok kullanamıyoruz. Çünkü biz buralara kadar gelip tarım yapamıyoruz. Onun için bunu aldığımız gibi geri bu köylüye vereceğiz. Kullanım hakkını kooperatif üstünden yapacağız. Köylümüz tekrar bu malları, işi burada mal olmayan, burada oturan, çünkü onlar gidiyorlar, başkalarının yanında çalışıyorlar. Yani toprak reformu yapacağız. Bu malı geri köylülere vereceğiz. Toprak işleyenin, su kullananın sözünü kendimize şiar edineceğiz” dedi.

Köylülere nutuk çekmeden sohbet edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Günay, “Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üreticisi olan, bu ülkenin gerçekten ana damarı ve temeli olan köylülere, nutuk çekilmemeli. Köylülerle oturup sohbet edilmeli. Köylüler ile oturup sohbet ettiğinizde onların bir evladı oluyorsunuz, bir kardeşi, ağabeyi oluyorsunuz. Gerçekten onlar bir kütüphane. Hayatlarını, emeklerini, bilgilerini, becerilerini, gelenek ve göreneklerini anlatıyorlar ve sıcak bir bağ oluyor. Payamlı Köyü’ne geldik, gittik, sohbet ettik ve Payamlılarla ne yapacağımıza karar verdik. Bu festivali farklı bir şekilde getirmemiz gerekiyordu. Onu da bu yıl çok farklı bir şekilde gerçekleştirdik. Burada çiftçilik yok. Tamamen tarım var. Burada bin dönüm arazi veya ova yok tamamen dağ bu nedenle bu dağda bardacık, üzüm, badem ve zeytin yetiştiriliyor. Bizde bu ürünler kalpazan ve toptancının elinde düşmeden 1’inci elden satıyoruz. Köylülerimiz kendi ürünlerini götürüp kaldırımlarda satıyorlar ve geri dönüyorlar. Başkanlarımız bu yıl köylülerimizin ürünlerini satmalarına izin verdi. Çünkü köylü 1 aylık olan ürününü satıyor bir daha da kimseyi rahatsız etmiyorlar. Bu noktada Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kamulaştırılmış toprakları gerçek sahiplerine verilecek”

KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç ise şöyle konuştu, “Köylü üretmeden, köylü ürettiğini halkla buluşturmadan ilerleme kaydedemeyiz. Çünkü köylü üretecek ki bizler kalkınabilelim. Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’in tüm ilçelerinde köylere olan desteğimiz artarak devam ediyor. Sür kuzu bu şehrin değil ülkenin en önemli projesidir. Bunun gibi üreticiyi destekleyen onlarca projeyle üreticimizi, köylümüzü destekliyoruz” diye konuştu.

“EN İYİ BARDACIK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU”

İvana Sert, Suavi, Dilek Köktaş Gündoğdu, Filiz Taçbaş, Memet Eren, Esat Erçetingöz, Erhan Gölbey’den oluşan jüri yarışmaya katılan üreticinin ürününü değerlendirdi. Dereceye giren üreticilere altın verildi. Yaş kütüğüne plaketin çakıldığı festival kapsamında, Belediye Çocuk Tiyatrosu, Belediye Spor okulları Zumba gösterisi ve TEMAD zeybek ekibi sahne aldı. Ayrıca çocuklar için balon, yüz boyama, tahta ayaklar gösterileri yapıldı.

Festival yarın (11 Ağustos Pazar) da devam edecek.