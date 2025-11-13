Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Ne-Der (Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi. Ziyarette eğitim de devrim niteliği taşıyan 'Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi' ele alındı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Türkiye Eğitim Reformu toplantısı öncesinde Ne-Der (Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Yunusemre Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata ve Manisa Kent Konseyi Genel Sekreteri Gökmen Aytaç'ın da yer aldığı ziyarette, eğitim de devrim niteliği taşıyan 'Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi' ele alındı.

Ne-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir, Türkiye'nin birçok ilini gezerek düzenledikleri toplantı ve çalıştaylarda eğitimde reform niteliği taşıyan 'Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi' hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirterek, 'Türkiye'de bir an önce akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, kapsayıcı, Türkiye şartlarında uygun, uygulanabilir bir eğitim reformu yapılması zorunlu ve acildir. Böyle bir reformun geciktirilmesi Türkiye için büyük kayıplara yol açacaktır. Bu proje, Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine, modernleşmesine çok büyük katkı sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki, Dünyada eğitim sistemi kötü olup da gelişmiş ülke ya da eğitim sistemi iyi olup da geri kalmış ülke yoktur' dedi.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi'nin kendisini çok etkilediği belirterek, 'Bir ülkenin kalkınmasının temel unsuru eğitimdir. Gelişmekte olan pek çok ülke, hem ekonomik hem de sosyal anlamda ülkelerinin belirli bir kalkınma aşamasına ulaşması için eğitime büyük önem vermektedirler. Bunun nedeni ülkelerin ekonomik düzeyde dünya piyasasına ve rekabetine ayak uydurmak için yeni teknoloji ve gelişimlere ihtiyaç duymalarıdır. Günümüzde artık ülkelerin verimliliği nitelikli iş gücü oranından büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle de nitelikli iş gücünü elde edebilmek amacıyla eğitime verilen önem ve yatırımlar arttırılmaktadır. Türkiye'de eğitimde geldiğimiz seviyeyi üzülerek takip ediyoruz. Bu bağlamda Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi'ni büyük bir heyecan ile dinledim ve çok etkilendim. Bu projenin ülkemiz eğitimine büyük katkı sağlayacağını ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.' diye konuştu.