TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Düzenleme; nükleer enerji yatırımlarından aday sürücülere, kültürel miras hizmetlerinden kamu atamalarına kadar birçok alanda değişiklik içeriyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de kapsayan 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeler kapsamında, nükleer enerji santrali yatırımlarını teşvik etmek amacıyla bu yatırımlara ilişkin resmi işlemler ve sözleşmeler damga vergisinden istisna tutulacak. Düzenleme, yatırım süreçlerinde yapılan mal ve hizmet alımları ile yatırım kredisi işlemlerini de kapsıyor.

KAMU ATAMALARINDA HİZMET SÜRESİ UZATILDI

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı kararıyla atanan ancak üst kademe kamu yöneticisi olmayan bazı kadrolara memur olarak atanabilmek için aranan hizmet süresi şartı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılacak çeşitli başvurular ile bakanlık tarafından sunulan hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin döner sermaye gelirine aktarılması kararlaştırıldı. Hizmet bedelleri her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Öte yandan, Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki desteklerin döner sermaye gelirlerinden karşılanmasına ilişkin madde teklif metninden çıkarıldı.

ADAY SÜRÜCÜLERE YENİ KURALLAR

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, ilk kez sürücü belgesi alanlar ile ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden belge almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü statüsünde olacak.

Bu süre içinde belirli trafik ihlallerinin yapılması, 75 ceza puanının aşılması veya 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek. Yeniden ehliyet alabilmek için ise sürücü kursuna yeniden devam edilmesi, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçilmesi ile tüm idari para cezalarının ödenmiş olması şartı aranacak.

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'na uyum kapsamında, kazaya uğrayan veya tehlike altındaki hava araçlarına yönelik kurtarma ve yardım hizmetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmesi hüküm altına alındı.

TBMM Genel Kurulu'nda teklifin 7. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verildi.

Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.