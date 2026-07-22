Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı başlattığı 'Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)' kampanyasıyla dikkat çeken 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret söylemi ve saldırılarına karşı yürüttüğü 'Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)' kampanyasıyla uluslararası kamuoyunun takdirini kazanan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, genç yaşına rağmen toplumsal barış, hoşgörü ve dayanışma mesajlarıyla öne çıkan Harris'in yürüttüğü farkındalık çalışmaları ele alındı.

Hatırlanacağı gibi İngiltere'de camilere kek dağıtarak nefret yerine sevgi ve dayanışma çağrısı yapan Joshua Harris, 'Cake Not Hate' kampanyasıyla geniş kesimlerin takdirini toplamıştı. İletişim Başkanlığı'nın aktardığı habere göre kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Harris ve ailesiyle bir süre görüştüğü belirtildi.