İzmir Güzelbahçe Belediyesi Onur Günay Eğitim Kampüsü'nde, yeni eğitim-öğretim yılında 5, 6 ve 7'nci sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen Yaz Kampı, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri ve yeni eğitim-öğretim dönemine daha donanımlı başlamaları amacıyla hazırladığı eğitim programlarını sürdürüyor.

Onur Günay Eğitim Kampüsü'nde temmuz ayında başlayan Yaz Kampı, ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Öğrencilerin akademik, sosyal, sanatsal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan kamp programı, zengin ders ve etkinlik içerikleriyle dikkat çekiyor.

HEM BEDENSEL HEM ZİHİNSEL GELİŞİM BİR ARADA

Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan programda akademik çalışmalar, fiziksel aktiviteler, sanat etkinlikleri ve doğa bilincini geliştiren uygulamalı atölyeler bir arada sunuluyor.

Kamp süresince öğrencilere; Eğlenceli Matematik, İngilizce, Kelimeler ve İletişim Becerileri, Modern Dans, Sinema Günlüğü, Müzik ve Ritim, Tarım ve Bahçecilik, Doğada Keşif, Beden Eğitimi ve Yüzme dersleri veriliyor.

Saat 10.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilen kamp programı, öğrencilerin gün boyunca enerjik ve odaklanmış kalabilmeleri için titizlikle planlanıyor.

Program kapsamında öğrencilere sağlıklı öğle yemeği de sunuluyor. Gün içerisinde gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerin ardından öğrenciler, Güzelbahçe Belediyesi tarafından sağlanan güvenli servis hizmetiyle evlerine ulaştırılıyor.

ÇOCUKLARIMIZI YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIRLIYORUZ

Yaz Kampı'nın öğrencilerin kişisel gelişimlerine birçok alanda katkı sunduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, şunları söyledi:

'Onur Günay Eğitim Kampüsü Yaz Kampımızla çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmelerini, yeni arkadaşlıklar kurmalarını ve yeni eğitim-öğretim yılına yüksek motivasyonla başlamalarını amaçlıyoruz.

Bu hedef doğrultusunda akademik ve dil gelişiminden sanat ve kültüre, yaşam becerilerinden spor ve fiziksel aktivitelere, doğayı keşfetmeden tarım ve bahçeciliğe kadar çok yönlü ve eğlenceli bir eğitim programı hazırladık.

Öğrencilerimizin kamp programının sonunda yeni eğitim-öğretim dönemine daha hazır, özgüvenli ve motive bir şekilde başlayacaklarına inanıyoruz. Ailelerimize de çocuklarının kamp süresince gerçekleştirdiği çalışmaları ve kazandığı becerileri gözlemleme fırsatı sunuyoruz. Güzelbahçe Belediyesi olarak çocuklarımıza ve eğitime yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.