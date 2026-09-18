Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Samsun'a yaptığı ziyarette güvenlik çalışmalarını değerlendirirken, personelin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

SAMSUN (İGFA) - Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Genel Müdür Fidan, suç ve suçlularla mücadeledeki tavizsiz duruşun süreceğini vurguladı.

Asayişten uyuşturucuya, organize suçlardan kaçakçılığa, trafik güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye kadar tüm alanlarda vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Müdür Fidan, ziyaret kapsamında ayrıca Samsun'da görev yapan personelle de görüşürken, kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunan emniyet mensuplarına teşekkür etti.