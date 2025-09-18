Ticaret Bakanlığı'nca hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında geliştirmeler sürüyor. 1 Ocak tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu hale gelen yetki doğrulaması, 7 Nisan'da satılık iş yeri ilanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmişti. Ancak satılık konut ilanlarında henüz devreye alınmayan uygulama, sektörde sahte ve mükerrer ilanların varlığını sürdürmesine neden oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. EİDS’nin tüketici güvenini artırdığını ancak satılık konut ilanlarının henüz sisteme dahil edilmemesinin ciddi bir eksiklik olduğunu belirten Özelmacıklı, “Piyasada sahte, mükerrer veya yanlış malik bilgileriyle yayımlanan binlerce ilan, fiyat spekülasyonlarına ve tüketici mağduriyetine yol açıyor. Satılık konutların EİDS’ye dahil edilmesi, yanıltıcı ilanların önüne geçmek için şart” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın tapusuz veya yabancı malik işaretli ilanları yakından takip ettiğini vurgulayan Özelmacıklı, gerçeği yansıtmayan ilanlara 684 bin 214 TL’ye varan idari para cezası ve yetki belgesi iptali gibi yaptırımlar uygulanabileceğini ifade etti.

Emlak işletmelerine doğru bilgi girişi yapma çağrısında bulunan Özelmacıklı, EİDS’de velilerin çocuklarına ait taşınmazlar için yetki verebildiğini, banka, vakıf, dernek ve sendikalara ait taşınmazların ise EİDS yetkisi olmadan ilan yayımlayabildiğini belirtti.

KAYIT DIŞILIK VE HAKSIZ REKABET

Temmuz 2025’te sektörde ücretli çalışan sayısının yüzde 5,1 artarak 131 bin 492’ye ulaştığını ancak kayıt dışı çalışanların sektöre zarar verdiğini söyleyen Hakan Özelmacıklı, “TTBS’de kayıtlı olmayan on binlerce kişi haksız rekabete yol açıyor. Bakanlık’tan kayıt dışı ve yetki belgesiz çalışanlara karşı etkin düzenleme bekliyoruz” diyerek, bu durumun hem tüketicileri hem de yetki belgeli işletmeleri mağdur ettiğini sözlerine ekledi.