Süre uzatımı, potansiyel alıcıların daha iyi hazırlanması ve ihale sürecinin şeffaflığını artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni takvime göre bilgi odasından yararlanma son tarihi 15 Eylül 2025’ten 13 Ekim 2025’e, son başvuru tarihi 16 Eylül 2025 saat 16:00’dan 14 Ekim 2025 saat 16:00’a, ihale tarihi 17 Eylül 2025 saat 14:00’tan 15 Ekim 2025 saat 15:30’a, pazarlık tarihi ise (gerekirse) 19 Eylül 2025 saat 14:00’tan 17 Ekim 2025 saat 15:30’a uzatıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), “Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ihalesine ilişkin takvimin uzatıldığını duyurdu. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, ihale süreci yeni tarihlerle güncellendi. ANKARA (İGFA) - TMSF Satış Komisyonu Başkanlığı, 12 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen Flash Haber TV ihale takviminde değişiklik yaptı.

