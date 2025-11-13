Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş emlak vergisi artışlarına karşı yasal düzenleme sinyali vermesinin ardından, milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yeni bir talep gündeme geldi. Vatandaşlar, emlakçı hizmet bedelinin (komisyonunun) artık kiracılardan değil, hizmeti talep eden mal sahiplerinden alınmasını istiyor.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerde görülen fahiş emlak vergisi artışlarına karşı Meclis'te bir düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın sözleri sonrası hazırlanacak yasa teklifinin kapsamının genişletilmesi ve kiracıları doğrudan etkileyen 'emlakçı hizmet bedeli' konusunun da düzenlemeye dahil edilmesi yönünde talepler yükseldi.

EMLAK VERGİSİNE 'FREN' GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, emlak vergilerindeki yüksek artışlara dikkat çekerek, 'Emlak vergisiyle ilgili şikâyetler geliyor. Bilhassa CHP belediyelerinde fahiş artışlar yapılıyor. Bu kabul edilemez. Bu artışlara sessiz kalmayacağız. İlgili arkadaşlarımız formüller üzerine konuşuyor, Meclis'e çözüm önerilerimizi sunacağız.' demişti.

Hatırlanacağı gibi özellikle İstanbul ve turizm bölgelerinde rayiç bedellerde yüzde 1000'e (15 kat) varan artışlar, vatandaşlardan büyük tepki toplamıştı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de belediye gelirlerini korurken vatandaş lehine 'hakkaniyetli bir denge' kurulması için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

YENİ TALEP: HİZMETİ ALAN ÖDESİN'

Emlak vergisi düzenlemesinin Meclis'e gelmesi beklenirken, kamuoyunda uzun süredir tartışılan Emlakçı Hizmet Bedeli (komisyonu) uygulaması yeniden gündeme taşındı.

Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, mevcut sistemin kiracılar üzerinde haksız bir yük oluşturduğunu belirterek, komisyonun hizmeti talep eden mal sahiplerinden alınmasının yasal zorunluluk haline getirilmesini talep ediyor.

Mevcut uygulamada kiracılar, depozito, peşin kira, nakliye ve komisyon gibi kalemlerle ev tutarken ciddi bir mali baskı altında kalıyor.

Taleplerde, bu adaletsizliğin giderilmesi için 'hizmeti kim alıyorsa bedeli o ödemeli' ilkesi öne çıkarılıyor.

Talebin gerekçeleri olarak, emlakçının taşınmazı pazarlayan profesyonel aracı olduğunu ve hizmeti talep eden ve kazanç sağlayan tarafın mal sahibi olduğundan dolayı hizmet bedelinin mal sahibinden alınması, ticaret hukukunun gereği olduğunun altı çizildi.

'Komisyonu kiracı öder' anlayışı, bazı ev sahiplerini fiyat artırmaya teşvik ederek yapay kira artışlarına yol açtığının altı çizilen açıklamada, 'Yüksek maliyet nedeniyle kiracılar ev değiştirmekte zorlanıyor ve zamlara boyun eğmek zorunda kalıyor. Bu düzenleme, barınma krizinin hafifletilmesine katkı sağlayabilir' denildi.

'TBMM'DEN KALICI ÇÖZÜM BEKLENİYOR'

Emlak vergilerinde makul bir denge kurulmasının yanı sıra, emlakçı komisyonu düzenlemesinin de aynı yasa teklifi içinde ele alınması talep ediliyor.

Vatandaşlar, 'bu piyasa bozucu ve adaletsiz sistemin ancak TBMM'nin alacağı net bir yasama kararıyla son bulabileceğini' belirterek, hem kiracı hem de ev sahibi açısından daha adil bir piyasa düzeni beklentisini dile getiriyor.