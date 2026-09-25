Emlak Katılım, katılım finans alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'ya gerekli başvuruların yapıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Emlak Katılım, katılım finans sektöründeki faaliyetlerini genişletmeye yönelik yeni bir adım attı. Şirketten yapılan açıklamada, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin satın alınması amacıyla gerekli resmi başvuruların gerçekleştirildiği bildirildi.

Söz konusu satın alma sürecine ilişkin başvuruların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yapıldığı belirtildi.

TASARRUF FİNANSMAN ALANINDA BÜYÜME HEDEFİ

Emlak Katılım, söz konusu girişimin katılım finans alanındaki faaliyetlerin güçlendirilmesi ve finansal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Şirket açıklamasında, kamu katılım bankası kimliği ve köklü geçmişinden aldığı güçle tasarruf finansman alanındaki büyüme stratejisinin ileriye taşınmasının hedeflendiği ifade edildi. Emlak Katılım, güçlü kurumsal yapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla katılım finans sektörünün geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğini bildirdi. Satın alma işlemlerinin tamamlanması ise ilgili kurumların değerlendirme ve onay süreçlerine bağlı olacağı öğrenildi.