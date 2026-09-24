Fotoğrafta, Chery Commercial Vehicle'ın Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026'daki standı görülüyor. (Fotoğraf: Chery Commercial Vehicle)

ALMANYA (İGFA) - Chery Commercial Vehicle, DELIVAN ve C&C TRUCKS markaları altında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026'da bir dizi yeni ürün ve yeni enerji çözümünü sergiledi.

Çinli otomotiv üreticisi; elektrikli hafif ticari araçlarını, yeni enerjili ağır ticari araçlarını, otonom lojistik araçlarını ve enerji teknolojilerini tanıttı. Şirket ayrıca araç dönüşümü, hizmetler ve diğer alanlarda çeşitli Avrupalı şirketlerle iş birlikleri gerçekleştirdi.

Chery Holding Group Başkan Yardımcısı ve Chery Commercial Vehicle Genel Müdürü Gong Yueqiong, şirketin yeni enerjili ticari araçları, akıllı dijital teknolojileri ve enerji ikmal çözümlerini kapsayan bir ürün portföyü geliştirdiğini söyledi.

Şirketin DELIVAN markası, fuarda Avrupa pazarına yönelik elektrikli hafif ticari araçlar ile özel amaçlı araç dönüşüm çözümlerini sergiledi. Bu çözümler; soğuk zincir taşımacılığı, ekipman taşımacılığı ve mühendislik operasyonları gibi farklı kullanım alanlarını kapsıyor.

Ürünler, Avrupa pazarındaki talep, yerel çalışma koşulları, ilgili mevzuat ve pazara giriş gereklilikleri esas alınarak geliştirme ve doğrulama süreçlerinden geçirildi. Bazı modeller 426 kilometreye kadar menzil sunarken hızlı şarjı da destekliyor. Chery Commercial Vehicle, ürünlerin 2027'den itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarına sunulmasının planlandığını belirtti.

Chery Commercial Vehicle, orta ve uzun mesafe taşımacılığa yönelik bataryalı elektrikli ve menzil uzatıcı sistemlerle donatılmış yeni enerjili ağır ticari araçlarını da sergiledi. Şirket; araçları, enerji ikmalini ve filo yönetimini bütünleştiren yeşil taşımacılık çözümlerinin yanı sıra şarj ve enerji depolama ekipmanlarını da tanıttı. Bu sistemler, enerji yönetimini destekliyor ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak amacıyla tesis içi güneş enerjisi sistemleriyle birlikte çalışabiliyor.

Chery Commercial Vehicle, lojistik sektöründe otonom taşımacılığa yönelik artan talebi karşılamak amacıyla otonom lojistik araçlarını da sergiledi. Şirket, belirli operasyon sahalarında tekrarlayan sürüş görevlerini azaltmak için otonom sürüş teknolojileri ile ticari araçların daha ileri düzeyde nasıl entegre edilebileceğini araştıracağını belirtti.

IAA Transportation, dünyanın önde gelen ticari araç sektörü etkinliklerinden biridir. Bu yıl 15-20 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanından ticari araç üreticilerini, parça tedarikçilerini ve lojistik şirketlerini bir araya getiriyor.

Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd.