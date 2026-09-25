Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan İpsala Ovası'nda hasat dönemi başlarken, üreticilerin ve sektör paydaşlarının gözü kulağı açıklanacak taban fiyatlara çevrildi. Artan üretim maliyetleri karşısında zor günler geçiren çiftçiler, emeğinin karşılığını alabileceği adil bir fiyat politikasının ivedilikle belirlenmesini talep ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Çeltik Üreticileri Birliği tarafından yapılan değerlendirmelerde, mevcut piyasa koşullarının hem üreticiyi hem de sanayiciyi çıkmaza soktuğuna dikkat çekildi. Birlik, çiftçilerin maliyetlerin altında ürün satmak zorunda bırakıldığına vurgu yaparak; artan maliyetler, ulusal market baskısı ve marka değeri kaybı noktalarına dikkat çekti.

Çeltik üretiminin geleceği ve gıda arz güvenliği açısından piyasa dengelerinin korunması şart olduğunu kaydeden İpsala Çeltik Üreticileri Birliği, üreticinin tarlada kalabilmesi ve sanayicinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için maliyetleri karşılayan, rasyonel bir fiyat politikasının acilen duyurulması çağrısında bulundu.

Hasat sezonunun tüm çiftçilerimize bereketli ve kazançlı geçmesini dilerken, gözler şimdi üreticinin sesine kulak verecek yetkililerde ve açıklanacak resmi rakamlarda.