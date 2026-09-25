Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'nın Türkiye'nin kalkınma hikayesinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu söyledi. Bursa'nın üreten, ihraç eden, girişimci ve yenilikçi bir şehir olduğunu ifade eden Yılmaz, 'Bunu TEKNOSAB'da bir kez daha gördük. Yeni nesil bir OSB. Altyapısı, mimarisi ve bütüncül planlama yaklaşımı beni çok etkiledi. İlk OSB Bursa'da kurulmuştu, şimdi yeni nesil OSB de Bursa'dan çıkıyor. Bursa iş dünyasının vizyonu hep böyle devam etsin.' dedi.

BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde Bursa iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, meclis ve komite üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Muhammet Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Mustafa Yavuz ve Denizli Milletvekili Şahin Tin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile iş dünyası temsilcileri yer aldı.

'BURSA GURUR DUYDUĞUMUZ BİR ŞEHİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'nın Türkiye'nin kalkınma hikâyesinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Bursa gerçekten gurur duyduğumuz, üreten, ihraç eden, girişimci ve yenilikçi bir şehir. Bunu TEKNOSAB'da bir kez daha gördük. Lojistik Teknopark'ın temellerini attık. Yeni nesil bir OSB. Yer altındaki modern altyapısı, mimarisi ve arkasındaki zihniyet, bütüncül planlama yaklaşımı beni çok etkiledi. Türkiye'nin ilk OSB Bursa'da kuruldu. İnşallah yeni nesil ilk OSB de Bursa'dan çıkacak, tüm Türkiye'ye ve bölgemize yayılacak. Buna inanıyorum.' ifadelerini kullandı. TEKNOSAB ve Lojistik Park projelerinin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, Bursa iş dünyasının vizyonunun bu anlayışla devam etmesini temenni etti.

İLK 8 AYDA MAL VE HİZMET İHRACATI 405 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Cevdet Yılmaz, dünya genelinde jeopolitik gerilimlerin arttığı, rekabetin yoğunlaştığı, savaşların, sıcak çatışmaların yükseldiği bir dönemin yaşandığını ifade ederek, 'Enerji ve ulaşım maliyetleri arttı. Sigortacılıktan finansa pek çok alanı etkilediğini görüyoruz. Diğer taraftan yeni bir korumacı dalga yükseliyor dünyada. ABD ile Çin arasındaki tarife savaşlarına hep birlikte şahit oluyoruz.' dedi. Yılmaz, bu yıl küresel büyümenin yüzde 3 civarında beklendiğini aktararak, şöyle konuştu: 'Türkiye'nin pazarlarındaki büyüme ise yüzde 1,6 seviyesinde. Bu ister istemez ihracatımız üzerinde bir baskı oluşturuyor. ABD'nin bu sene büyüme beklentisi yüzde 1,2. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da ise daralma bekleniyor. Böyle bir ortamdayız. Buna rağmen bu küresel ortama, jeopolitik gerilimlere, pazarlarımızdaki daralmaya rağmen ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatımız 280 milyar doları aştı. Hizmet ihracatı ile birlikte 405 milyar dolara ulaşan bir ihracatımız var bugün. İhracatımız içinde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı 2024'te yüzde 40'tı, 2026'da yüzde 44'e çıktı. Hem ihracatımızı artırıyoruz hem de ihracatın niteliğini artırıyoruz. İhracatımızın değeri artıyor. Bu zorlu şartlara rağmen doğru istikamette devam ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.'

'ENFLASYONDA YIL SONUNDA DAHA İYİ BİR NOKTADA OLACAĞIZ'

Yılmaz, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına yönelik adımları ve hükümetin mali disipline yönelik tedbirlerinin sonuç vermeye başladığını ve enflasyonda düşüş eğilimine girdiğini vurguladı. Yıl sonunda çok daha iyi bir noktaya gelineceğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu: 'Orta vadede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme kararlılığımızdan taviz vermiyoruz. Sadece enflasyonu düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi alanlarda da yapısal reformları hızla hayata geçireceğiz. Enflasyonda son dönemde yataylaşma var, yüzde 31,5'e geldi. Bunun analizini yaptığınız zaman büyük oranda savaş kaynaklı kalemlerden geldiğini görüyoruz. İnşallah bu etkiler kalktıkça enflasyon aşağı doğru inmeye devam edecektir.'

Efkan Ala: 'BTSO'yu Vizyonundan Dolayı Yürekten Kutluyorum'

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa'nın pek çok ülkeden daha yüksek düzeyde ihracat yapan bir kent olduğuna işaret etti. Kentin bu başarısında BTSO'nun ortaya koyduğu projelerin önemli bir payı olduğunu vurgulayan Efkan Ala, 'Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı yürekten tebrik ediyorum, ortaya koyduğu vizyoner projelerle ilgili olarak. Sizleri de dünyanın her ülkesine ihracat yapabildiğiniz için tebrik ediyorum. Bursa benim için bir dünya şehridir, dünyadaki şehirlerle rekabet eden bir şehirdir. Biz Türkiye'de vizyon ortaya koyduğumuzda, bir proje, bir hedef ortaya koyduğumuzda Ankara'da ilk aklıma gelen şehir Bursa'dır.' ifadelerini kullandı. Bursa iş dünyasının dünyada yaşanan bilgi ekonomisi dönüşümde de merkezde yer alması gerektiğini dile getiren Efkan Ala, 'Bu salondan dünyanın ilk 50 şirketi arasına girecek çok uluslu bir veya birden fazla şirket çıkmalı. Yakın coğrafyamıza bakın, buranın üretim ve teknoloji merkezi Türkiye olmalıdır. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, böyle bir dünyanın eşiğindeyken tüm programlarımızı ve hedeflerimizi buna yönelik hazırlıyoruz.' dedi.

16 PROJEDEN 60 MAKRO PROJEYE

Toplantının açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı BTSO Meclisi'nde ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı 12 yıl önce BTSO'nun 125'inci kuruluş yıl dönümünü gerçekleştirdikleri Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde Bursa'da ağırladıklarını hatırlatan Burkay, 'O törende Bursa iş dünyasının hedeflerini ve 16 makro projemizi sizlerle paylaşmıştık. O tarihlerde henüz işin başındaydık. Geride kalan 12 yıllık zaman zarfında 'Bursa büyürse Türkiye büyür' vizyonuyla hareket ettik; 16 makro projeyi 60'tan fazla dev esere taşıdık.' dedi.

'İŞ DÜNYAMIZI KÜRESEL PAZARLARA TAŞIDIK'

Hayata geçirilen her projenin Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna da önemli katkılar sunduğunu ifade eden Burkay, 'Bugün nitelikli üretim dediğinizde BUTEKOM, yüksek teknolojili üretim ve küresel ihracat dediğinizde TEKNOSAB, yaşam boyu eğitim modeli dediğimizde Bursa Business School karşınıza çıkıyor. Uzay ve havacılık vizyonumuzun sembolü GUHEM ve GUHEM Fen Lisemiz, mesleki standartların yükselmesinin adresi MESYEB, nitelikli istihdama doğrudan yanıt veren BUTGEM bu topraklarda yükseldi. Küresel Fuar Acentesi ile 50'den fazla UR-GE projemiz, şehrimizin küresel vizyonunu tescilledi. Dünyanın dört bir yanından on binlerce nitelikli alıcıyı Bursa iş dünyamızla iş birliği masasına taşıdık; üyelerimizi dünyanın en stratejik pazarlarıyla buluşturduk. Devletimizin sağladığı destekleri üyelerimizin kullanımına sunarken, kaynaklarımızı her zaman en etkili ve en verimli şekilde kullandık.' ifadelerini kullandı.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VE İSTİKRAR VURGUSU

Ekonomide öngörülebilirlik ve istikrarın güçlendirilmesinin iş dünyasının geleceğe güvenle bakması açısından büyük önem taşıdığını belirten Burkay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın koordinasyonunda hazırlanan Orta Vadeli Program'ın enflasyonla mücadele ederken üretim ve istihdamı koruma hedefini kıymetli bulduklarını söyledi. Artan maliyetler ve finansman yükünün başta KOBİ'ler olmak üzere firmalar üzerinde önemli bir baskı oluşturduğuna dikkat çeken Burkay, 'Bir üretim hattını kapatmak kolay; onu yeniden kurmak, kaybedilen müşteriyi geri kazanmak yıllar alıyor.' dedi. Programda öngörülen finansman imkânlarının üretimini sürdüren, çalışanını koruyan ve ihracat yapan işletmelere ulaşmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Burkay, firmaların bu dönemi güçlü bir şekilde atlatabilmesi için finansmana erişim imkânlarının güçlendirilmesinin kritik olduğunu belirtti.

Bursa'nın girişimcisinin üretmeye, işini büyütmeye ve gelecek nesillere daha güçlü işletmeler bırakmaya odaklandığını ifade eden Burkay, BTSO olarak görevlerinin firmaların önünü açmak olduğunu söyledi. Geride bıraktıkları 13 yılı, verdikleri sözleri yerine getirmenin huzuruyla tamamladıklarını belirten Burkay, 'Bu yola çıktığımız ilk günden itibaren kulağımızı suni gündemlere kapattık. Kim ne söylerse söylesin, biz Bursa'ya ne kazandırabiliriz diye düşündük. İnsanımıza nasıl yeni iş kapıları açabiliriz diye çalıştık.' ifadelerini kullandı. Bugün bu iradeye ve ortak akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Burkay, son üç ayda Meclis ve Komite üyeleriyle birlikte yaklaşık 30 bin üyeyi ziyaret ettiklerini söyledi. Burkay, 'Ellerini sıktık, dertlerini dinledik, yeni dönem için hazırladığımız projeleri anlattık. Gittiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaştık. Bu güven bizlere hem büyük bir güç hem de büyük bir sorumluluk yüklüyor.' dedi.

TEKNOSAB'DA TARİHİ DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Bu sorumluluğun gereği olarak Bursa ekonomisinde tarihi bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını belirten Burkay, Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim ve ihracat üssü TEKNOSAB'da, Türkiye Yüzyılı'na Bursa imzası atacak büyük bir ekosistem inşa ettiklerini ifade etti. Burkay, dönüşümün merkezine ise Bursa ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'leri yerleştirdiklerini kaydederek, 'Bugün 20 milyar dolarlık ihracatımızla 118 ülkeden daha yüksek bir ihracat performansı gösteriyorsak, 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştıysak, bu başarıda KOBİ'lerimizin alın teri var.' diye konuştu. Bursa'da 8 binden fazla imalatçı KOBİ'nin şehir içinde sıkışmış durumda olduğunu belirten Burkay, yaşam alanlarıyla iç içe geçmiş atölyelerde ve dar sokaklarda üretim yapan firmaların yeni yatırımlar için alan bulmakta zorlandığına işaret ederek, şöyle devam etti: 'Siparişi hazır, pazarı hazır; ama yeni bir tezgâh koyacak yeri yok. Bu firmalarımıza 'Daha fazla üretin, rekabetçiliğinizi artırın, daha çok ihracat yapın' derken, önce onların önünü açmalıyız. İşte TEKNOSAB KOBİ OSB projemiz tam da bu ihtiyaca yanıt vermektedir.'

'FİRMALAR TÜM ENERJİSİNİ ÜRETİME HARCAYACAK'

KOBİ OSB projesi için 8 yıl önce başlattıkları çalışmaların, 2022 yılında Bakan Efkan Ala'nın liderliğinde daha somut bir sürece taşındığını belirten Burkay, 'Şimdi ise Sayın Valimizin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemizle birlikte KOBİ'lerimizi planlı üretim alanlarına, güçlü altyapıya ve lojistik imkânlara kavuşturuyoruz. Bu bölgede birbirini tamamlayan firmaları buluşturarak iş birliğinin, verimliliğin ve büyümenin önünü açtık.' dedi. Bursa'da üretimin, istihdamın ve ihracatın yükünü taşıyan işletmelerin enerjisini üretim alanı arayarak tüketmemesi gerektiğini vurgulayan Burkay, 'Allah'ın izniyle bu kentte üretimin, istihdamın ve ihracatın yükünü sırtlayan hiç kimse artık enerjisini depo peşinde, arsa arayışında heba etmeyecek. Çünkü bizim işimiz yer kovalamak değil; üretmektir. Bizim işimiz yatırım yapmaktır. Bizim işimiz dünyaya mal satıp bu kentin ve bu ülkenin bereketine bereket katmaktır.' ifadelerini kullandı.

TEKNOSAB EKOSİSTEMİYLE ÜRETİM VE TİCARETTE YENİ DÖNEM

İbrahim Burkay, TEKNOSAB KOBİ ekosistemiyle birlikte 4 yıl içerisinde Bursa'ya ticaret ve sanayinin coğrafyadaki en güçlü ve entegre altyapılarından birini kazandıracaklarını belirterek, 'Bu tarihi dönüşüm hamlesinde büyük destekleri ve emekleri olan Sayın Bakanlarımız Efkan Ala ve Mehmet Fatih Kacır'a, Sayın Valimize ve tüm bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.' dedi. Üretim ve ticaret kültürüyle bugünlere ulaşan Bursa'nın önünü açmanın, üreten insanın önünü açmaktan geçtiğini vurgulayan Burkay, 'KOBİ'lerimizin ve gençlerimizin yolunu açarak Bursa'nın yeni üretim hikâyesini inşallah hep birlikte yazacağız.' diye konuştu.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa'nın güçlü üretim altyapısı, ihracat kapasitesi, girişimci ruhu ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin kalkınmasında öncü şehirlerden biri olduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kalkınma çalışmalarında Bursa olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini ifade eden Ayyıldız, kamu ve özel sektör iş birliğinin geliştirilmesinin Bursa'nın ekonomik ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

BTSO'nun 2022-2026 çalışma döneminin son meclis toplantısı olan Eylül Ayı Meclis Toplantısı ve 70 Meslek Komitesini bir araya getiren Müşterek Meslek Komiteler Toplantısı da gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İsmail Kuş ve Meclis Başkanı Ali Uğur dört yıllık görev dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının sonunda en deneyimli Meclis Üyesi Faik Çelik'e tüm meclis üyelerini temsilen teşekkür plaketi takdim edildi.