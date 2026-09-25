Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri'ne göre, sektörde faaliyet gösteren 22 bin 113 girişimin ürettiği faktör maliyetiyle katma değer 2 trilyon 993 milyar liraya ulaştı. Üretim değeri ise 4 trilyon 610 milyar lira olarak kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2025 yılı Mali Aracı Kuruluş İstatistiklerini açıkladı. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması'nın (NACE Rev. 2.1) esas alındığı verilere göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe geçen yıl 22 bin 113 girişim faaliyet gösterdi.

Bu girişimlerin 273'ünü finansal hizmet faaliyetleri, 74'ünü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, 21 bin 766'sını ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde bulunan kuruluşlar oluşturdu.

KATMA DEĞER 2,99 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Mali aracı kuruluşlarda faktör maliyetiyle katma değer 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri ise 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Toplam katma değerin yüzde 80'i finansal hizmet faaliyetlerinden, yüzde 11,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarından, yüzde 8,9'u ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetlerine yönelik yardımcı faaliyetlerden geldi.

Üretim değerinde finansal hizmetlerin payı yüzde 74,9, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarının payı yüzde 17,3, yardımcı faaliyetlerin payı ise yüzde 7,8 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre mali aracı kuruluşlarda katma değer yüzde 70,9, üretim değeri ise yüzde 61,2 arttı.

360 BİN 745 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Sektörde yıllık ortalama çalışan sayısı da arttı. 2024 yılında 352 bin 597 olan yıllık ortalama çalışan sayısı, 2025'te 360 bin 745'e yükseldi. Toplam istihdamın yüzde 65,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 26,4'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti.

Sektörün toplam personel maliyeti ise 712 milyar 175 milyon lira oldu. Personel maliyetlerinin yüzde 84,8'ini maaş ve ücretler, yüzde 15,2'sini sosyal güvenlik masrafları oluşturdu.

KADIN ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 49,8

Mali aracı kuruluşlarda 2025 yılında ücretli çalışan kadın sayısı 174 bin 949, erkek çalışan sayısı ise 176 bin 328 olarak kaydedildi. Buna göre ücretli çalışanların yüzde 49,8'ini kadınlar, yüzde 50,2'sini erkekler oluşturdu.

Mali aracı kuruluşların 2025 yılındaki sabit sermaye yatırımlarının toplam satın alış değeri 157 milyar 495 milyon lira oldu. Sabit sermaye yatırımlarında en yüksek pay yüzde 78,8 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarının payı yüzde 7, yardımcı finansal faaliyetlerin payı ise yüzde 14,2 oldu.