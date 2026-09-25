Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle çalışanların işlerini hem işyerinde hem de uzaktan yürütmesine yönelik hibrit çalışma modeli yönetmelikte açıkça düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile uzaktan çalışma uygulamasına ilişkin yeni bir hüküm getirildi.

Yapılan değişiklikle, iş görme ediminin bir bölümünün işyerinde, bir bölümünün ise uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilmesi mümkün hale getirildi.

ÇALIŞMA GÜNLERİ SÖZLEŞMEDE YER ALACAK

Düzenlemeye göre hibrit çalışma modelinin uygulanması halinde, çalışanın işyerinde çalışacağı günler ile uzaktan çalışacağı günler ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

Böylece işveren ve işçi arasında uygulanacak hibrit çalışma düzeninin çalışma günleri ve saatleri bakımından sözleşme üzerinden açıkça belirlenmesinin önü açıldı.

Yönetmelik, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.