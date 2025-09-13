Emir Can İğrek, İstanbul’da unutulmaz bir konserle sahnedeydi. Fransız genç şarkıcı SashaGali ile Sezen Aksu ile Özdemir Erdoğan’ın unutulmaz şarkısı “Küçük Bir Aşk Masalı”nısöyleyen sanatçı, şarkının bestecisi Ali Kocatepe ile de aynı sahneyi paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Müziğiyle milyonların kalbine dokunan Emir Can İğrek, önceki akşam Atlantis Yapım organizasyonu, SM Production ve Turuncu Partners imzası taşıyan organizasyonuyla BtcTurk Vadi Açıkhava’da verdiği kapalı gişe konser ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Dansçıların enerjik performanslarıyla iyice şenlenen sahnede, sanatçı hem eğlendi hem de izleyenlerini coşturdu.

Geceye damga vuran an ise, sosyal medyada “Unutama Beni” şarkısıyla tanınan 17 yaşındaki Fransız yetenek Sacha Gali ile yaptığı sürpriz düet oldu. İkili, sözleri Ali Kocatepe’ye ait olan “Küçük Bir Aşk Masalı”nı birlikte seslendirdi. Gecedeşarkının söz yazarı Ali Kocatepe de sahneye çıktı. Usta sanatçı, Sezen Aksu ve Özdemir Erdoğan’ın da geçmişte seslendirdiği eserin hikâyesini anlatarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Konserdeki en gururlu izleyici ise Emir Can İğrek’in annesi Aysel İğrek oldu. Oğluyla objektiflere poz veren Aysel İğrek, “Müzik hep evimizde çalınırdı. Ben de çok düşkündüm. Emir Can’ın ilgisini görünce öğretmeninin de keşfiyle ona gitar aldık. Küçükken de ya şarkıcı ya da futbolcu olacağım derdi. Onunla ve yaptığı işlerle gurur duyuyorum” sözleriyle kalpleri ısıttı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Emir Can İğrek ise, “Hem Gali ve Ali Kocatepe’nin burada olması hem de biletlerimizin tükenmesi bizi heyecanlandırıyor bu gece. Dansçılarımızın da şovlarıyla güzel bir konsere hazırlandık. Çok yakında da yepyeni şarkılar geliyor!” dedi. Ünlü müzisyen, stylingi Başak Dizer Tatlıtuğ ve Zeynep Ünver’e; tasarımı Hative Gökçe’ya ait kostümüyle de dikkat çekti. İğrek, “Bugünlerde biraz kilo verdim o yüzden iki kemer kullandık” esprisiyle de güldürdü.

Emir Can İğrek bol sohbetli, dans ve sahne şovlarıyla unutulmaz olan konserini “Beyaz” şarkısıyla bis yapıp izleyicilerine veda ederek sonlandırdı.