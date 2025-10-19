Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda doğanın korunması ve sürdürülebilir gelecek için yeni yönler çizildiğini belirtti. Etkinliğe katılan farklı ülkelerden temsilciler, atık yönetimi ve çevre dostu politikalar üzerinde durdu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Farklı ülkelerden bakanlar, akademisyenler ve üst düzey temsilcileri bir araya getiren forumun, doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni bir yön çizdiğini belirten Erdoğan, 'Kadim İstanbul, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde' dedi.

Söz konusu projenin Türkiye'de ve dünyada çevre bilincini artırmayı hedeflediğini ifade eden Emine Erdoğan paylaşımında, 'Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi. Kadim İstanbul, bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde. Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.