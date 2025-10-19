Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su krizi ve belediye yönetimindeki tartışmalara sert yanıt verdi. Bursa'nın sorunlarının 20-25 yıldır konuşulduğunu belirten Bozbey, 'Önceki yönetimler kulak asmadı. Biz bilimin ışığında çözümler üretiyoruz, yapılsaydı bugün susuzluk konuşulmazdı' diyerek, muhalefetin karalama kampanyalarına karşı sert çıktı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Kongresi'nde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su krizi ve belediye iddialarına sert yanıt verdi.

Kongrede konuşan Başkan Bozbey, Bursa'nın çoklu krizlerle sarsıldığı bir dönemde halkın güvenini kazandıklarını, belediyeciliği insana dokunmak olarak tanımladığını vurguladı.

Ekonomik buhran, artan işsizlik ve umutsuzluk karşısında 'halkçı belediyecilik' anlayışını savunduğunu belirten Bozbey, 'Geçmiş yönetimler ağır borç yükü bıraktı, ama biz hiçbir bahaneye sığınmadan kentimizi yönetiyoruz. Bilimin ışığında projeler üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Bozbey, su krizini ele alırken, önceki yönetimleri eleştirdi.

Bursa'nın sorunlarının 20-25 yıldır konuşulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Meteoroloji, 2050 sıcaklığına 2025'te ulaştığımızı söylüyor, bilim insanları uyardı. Neden dikkate alınmadı? Neden projeler yapılmadı? Eğer yapılsaydı, bugün susuzluk konuşulmazdı' dedi.

Özlüce Köyü'ndeki arıtma tesisi örneğini veren Başkan Bozbey, 'Arıtma tesisi köye 250 metre mesafede, ama kanalizasyon hâlâ Ayvalıdere'ye akıyor. Yüzlercesi var. Neyi yönetmişler, haberleri yok. Bursa'da artık sorunları dert edinen bir yönetim var.' dedi.

'NİLÜFER ÇAYI TEMİZ AKACAK, 155 KAÇAK DEŞARJ TESPİT ETTİK'

Nilüfer Çayı'nın temizlenmesi için 155 kaçak deşarj tespit ettiklerini, daha fazlasının olduğunu, ancak önceki yönetimlerin neden araştırmadığını sorgulayan Başkan Bozbey, 'Sosyal medya hesaplarımıza bakın, Nilüfer Çayı temiz akacak diye söz verdik. Biz soruyoruz, yıllarca neden yapmadınız?' diye sordu.

Yapı planlarının önemine dikkati çeken Başkan Bozbey, 'Bursa'nın potansiyelini tüketen eski yönetime rağmen, biz potansiyeli destekliyoruz. Her kuruşun hesabını vererek çalışıyoruz' dedi.

KARALAMA KAMPANYALARINA KARŞI: 'HALKIN DESTEKLİYLE OYUNLARI BOZACAĞIZ'

Bozbey, muhalefetin iftira ve şantaj girişimlerini de eleştirerek, 'Biz şeffafız, adiliz. Yalanla, iftirayla, şantajla güç kazanmaya çalışanlar hukuk önünde hesap verecek. Bizim işimiz hizmet, onlarınki karalama. Halkımızın desteği ve adaletin gücüyle bu oyunları bozacağız.' dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Bozbey, 'Belediyelerimizi resmi sosyal kanallarından takip edin. Doğrulanmamış iddialara karşı resmi açıklamaları bekleyin. Karalama kampanyalarının en büyük panzehri dikkatli olmaktır. Bursa'nın potansiyelini tüketmedik, tüketmeyeceğiz. Her alanda projeler yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz. Bu şehrin insanı, emeğiyle, alın teriyle kazanır' diye konuştu.