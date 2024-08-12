Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli yıldızları tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Fransa'nın başkenti Paris'teki 80 bin kişilik Stade de France'ta gerçekleştirilen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden tüm milli yıldızlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan tebrik ve teşekkür mesajı geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekleriyle iz bırakan sporcularımızın mücadelesi, kalbimizdeki gururun büyümesine vesile oldu. İnanıyorum ki her birinin azmi, geleceğin şampiyonlarına ilham olacak. Yolları açık, başarıları daim olsun!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/EmineErdogan/status/1822892006424617194