Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 1 Nisan'dan itibaren yüksek hızlı (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde uygulanmaya başlanan emeklilere yüzde 10 indirimin kampanyasından faydalanan emekli vatandaş sayısının 62 bin kişiye ulaştığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılının emekli yılı ilan edildiğini anımsatarak, son 22 yılda ulaşım altyapısına 275 milyar dolar yatırım yaptıklarını kaydetti.

"Ulaşım altyapısı, Milli savunma, teknoloji ve uzay olmak üzere ileri teknoloji gerektiren birçok ilke hep birlikte imza attık" diyen Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nın emektarları emekliler için trenlerimizde 1 Nisan'dan itibaren yüzde 10 indirim uygulaması başlattıklarını ve 62 Bin emeklinin trenlerdeki yüzde 10 indirimden faydalandığını söyledi.

Çalışma hayatına bir ömür veren emeklilerin maddi yükünü hafifletmeyi, sosyal ve kültürel yaşama katılmalarını sağlamayı amaçladıkları yüzde 10 indirim kampanyası ile ilgili açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak yüksek hızlı trenleri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız Nisan ayının başından bu yana yüksek hızlı trenlerle 37 bin 500, anahat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı." dedi.