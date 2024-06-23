Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına yüzde 33 ile 80 oranında zam yaptı. Zam sonrası AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen'den ilk tepki geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarında güncellemeye giderek yeni zamlı listeyi duyurdu.

En son geçen yıl 31 Temmuz’da yüzde 58 oranında yapılan BESAŞ’ın unlu mamüllerine 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 33 ile 80 oranında zam geldi.

Söz konusu yeni fiyatlara göre; 7.5 TL’den satılan 400 gramlık normal ekmeğin fiyatı 12.5 TL oldu.

BESAŞ’ın diğer unlu mamüllerinden; Tam Buğday 12.5 TL’den 22.5 TL’ye, Kepekli ekmek 10 TL’den 17 TL’ye, Çavdarlı ekmek 12.5 TL’den 22.5 TL’ye, Ayçekirdekli Ekmek 15 TL’den 25 TL’ye, Organik Siyez Tam Buğday 25 TL’den 45 TL’ye, Tam Tahıllı Ekmek 13.5 TL’den 25 TL’ye, Yulaflı Ekmek 13.5 TL’den 25 TL’ye, Yöresel Köy Ekmeği (1kg.) : 25 TL’den 45 TL’ye, Rol Ekmek (50 gr.) 2.25 TL’den 3 TL’ye, Şampiyon Ekmek 5 TL’den 7.5 TL’ye, Sandviç Ekmeği (3’lü): 7.5 TL’den 10 TL’ye yükseltildi.

BESAŞ zammının duyurulması sonrasında AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen'den ilk tepki geldi.

Milletvekili Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BESAŞ ekmeğine yüzde 80 zam... Bu işler gülümseyin demekle olmuyor..." yorumunda bulundu.