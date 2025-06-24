‘Emekliler aktif yaş alsın’ diye birbirinden güzel projelere imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte hayata geçirdiği hizmetleri emeklilerin de görmesi için geziler düzenliyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’, Cumhuriyet’in 100. yılında gençlere ve çocuklara armağan edildi. İklim ve çevre temalı deney düzeneklerinin bulunduğu merkezde; yenilenebilir enerji, su kaynaklarının korunması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, enerji üretimi ve iklim değişikliği konularında bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca Türkiye’nin en büyük kapasiteli ve en büyük perde çapına sahip planetaryumu da merkeze gelenleri hayran bırakıyor.

Emekli vatandaşlar, Mercan Bilim Merkezi’ne hayran kaldı

Hizmetlerinden dolayı Başkan Vahap Seçer’e teşekkür eden emekli öğretmen Mihriban Yılmaz, Erdemli Emekli Evi’nden çok memnun olduğunu dile getirdi. Mercan Bilim Merkezi’nin de çok güzel olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Merkezi bütün çocukların, halkımızın görmesini istiyorum. Bilinçlendik, çok memnun ve mutlu olduk. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Torunlarımla da gelmek isterdim, ama İstanbul’da yaşıyorlar. Şimdi onlarla gelemem, ama gördüğüm bütün eski öğrencilerime mutlaka bunları söyleyeceğim. Gelmelerini sağlayacağım, gerekirse ben getireceğim. Çok faydalı bir merkez” diye konuştu.

Merkezin muhteşem olduğunu söyleyen Aydın Çetinkaya ise, “Özellikle çocuklarda farkındalık oluşturmak için bundan daha harika bir şey olamaz. Çünkü insanlar işittiklerinin çok azını öğreniyor, ama gördüklerinin ve yaptıklarının çok daha büyük bir kısmını öğreniyor. Burada da uygulamalı olarak bu öğretim, harika bir şekilde yapılıyor. Bize de çok faydalı oldu, ama ben daha çok öğrencilere yararlı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.