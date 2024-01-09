Milyonlarca Emeklinin maaşlarına yapılacak 2024 yılı zam beklentisi enflasyon rakamları açıklandıktan sonra refah payı dışında yüzde 37,57 olarak belirlenmişti. Öte yandan memur ve memur emeklilerine yapılacak zam ise yüzde 15’lik toplu sözleşme hakkı ile birlikte yüzde 49,25 olarak belirlendi.

Bu rakamların açıklanmasının ardından Emekli maaşlarına eklenecek refah payı için gözler Kabine toplantısına çevrilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı refah payı ve en düşük emekli maaşı için çalışmalarını tamamlarken rakamların dün yapılan Kabine toplantısında masaya yatırılması bekleniyordu.

Ocak 2024 emekli zammı, refah payı hariç yüzde 37,57 olarak belirlenmişti. Memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 15’lik toplu sözleşme farkı ile yüzde 49,25 olarak açıklanmıştı. Emekliye refah payı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı çalışmayı tamamladı. Refah payı olarak adlanndırılan Ek zam ve en düşük emekli maaşı için rakamlar, bugün yapılacak kabine toplantısında masaya yatırılacak.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA CEM KÜÇÜK'TEN GELDİ

Emekli maaşlarına eklenecek refah payı merakla beklenirken dikkat çeken bir açıklama geldi. İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında Kabine toplantısında yapılacak sunuma dikkat çekti.

Cem Küçük’ün yaptığı açıklama şöyle:

“Özellikle kök maaş meselesi çözülmedi. Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanımızın yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün emeklilerin durumu ile ilgili kabinede sunum yapacaklar. En düşük maaş 12 bin lira seviyesine gelmelidir. Yüzde 37,5’luk zam oranı ise yüzde 50’ye tamamlanmalıdır. Adaletli olunması için gereklidir. Enflasyon yüzde 70 seviyesinde. Bu zammın iyi bir şekilde güncellenmesi lazım.”