Şanlıurfa'da genç ziraat mühendislerinin, geçmişte bölgede yetiştirilen safranın yeniden üretime kazandırılması yönündeki girişimi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle deneme üretimine dönüştü.

ŞANLIURFA (İGFA) - Genç ziraat mühendisleri, safran yetiştiriciliğinin Şanlıurfa'da yeniden gündeme getirilmesine yönelik fikir ve önerilerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a sundu. Başkan Gülpınar, genç mühendislerin önerilerini dinleyerek çalışmanın değerlendirilmesi amacıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon kurulmasını sağladı.

Genç ziraat mühendisleri ile Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan ziraat mühendisleri bir araya gelerek, safranın kentin iklim ve toprak koşullarındaki gelişimini gözlemlemek amacıyla Eyyübiye İşletmesi'nde deneme alanı oluşturdu. Safran soğanları toprağa dikildi.

Deneme alanındaki üretim süreci, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ziraat mühendislerince sahada takip edilecek. Genç mühendisler de belirli aralıklarla alanda incelemelerde bulunarak bitkinin gelişimini belediye mühendisleriyle birlikte gözlemleyecek.

Şanlıurfa'nın safranla olan geçmişi ise yüzyıllar öncesine uzanıyor. Tarihsel kayıtlarda Osmanlı döneminde Viranşehir safranına rastlanırken, 16. ve 17. yüzyıl kayıtlarında bu ürünün İstanbul piyasasında değer gören safranlar arasında yer aldığı aktarılıyor.

Çalışmayla, yüksek katma değer potansiyeline sahip safranın Şanlıurfa'daki üretim imkanlarının ortaya konulması, özellikle küçük ve aile işletmeleri açısından alternatif bir ürün olarak değerlendirilmesi ve kentte alternatif tarımsal üretim konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Genç ziraat mühendislerinden Salih Elğaç, Osmanlı döneminde Viranşehir'in safran üretimiyle öne çıktığını belirterek, geçmişte bölgede yetiştirilen safranı yeniden Şanlıurfa topraklarıyla buluşturmak istediklerini söyledi. Elğaç, fikirlerini dinleyerek çalışmanın hayata geçirilmesine katkı sunan ve arazi kullanım desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen deneme çalışmasında elde edilecek gözlem ve üretim verilerinin, ilerleyen dönemde safran yetiştiriciliğine yönelik gerçekleştirilebilecek çalışmaların planlanmasında değerlendirilmesi amaçlanıyor.