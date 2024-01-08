İstanbul Gaziosmanpaşa'da uzun yıllar siyaset yapan iş insanı Azmi Aydemir Beykoz Paşamandıra Köyü Değıirmendere Camii Kulliyesindeki Cenaze merasiminin ardından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşamandıra Mezarlığında defnedildi.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa'nin tanınmış siyasetçilerinden, değişik partilerde siyaset yapmış ve Ak Parti ile yoluna devam eden hayatını kaybetti. Azmi Aydemir, bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptığı gibi Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevirde de bulunmuştu.

Siyasi vesayetini oğlu Fatih Aydemir'e bıraktı. Kendisi sağlık ve yaş durumundan dolayı siyaseti bırakan Azmi Aydemir'in oğlu Fatih Aydemirgençlik kollarından yetiştiği Ak Parti'nin Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor.

1994-2004 yılları arasında İBB meclis üyesi olarak hizmet eden ve Gaziosmanpaşa eski belediye başkan yardımcısı görevlerinde de bulunan Gaziosmanpaşa’nın tanınmış iş adamlarından Şeçkinler İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Aydemir'in cenazesine Gaziosmanpaşalalıran yanısıra çok sayıda siyaset vi iş insanı katıldı. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Milletvekili TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Beykozu Belediye Başkanı Murat Aydın, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Ak Parti Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İş insanı Yaşar Aksoy,

Kastamonulu hemşehrimiz Azmi Aydemir’in cenazesine; AK Parti’den de üst düzey katılım oldu. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; partililer ve sevenleri katıldı…

Azmi Aydemir 'in naaşı Seçkinler Safir EVlerinin önünde düzenlenen hellalik töreninin ardından Beykoz Paşamandıra Köyi Değirmendere Camii'ne götürlüldü. Burada kılanan Öğle Namazının ardından Paşamandıra Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.