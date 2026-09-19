Küresel bağlantı gücünde dünya lideri İGA İstanbul Havalimanı'nın Faz 2 yatırımları çerçevesinde inşa ettiği 4. ana pist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle faaliyete geçti.

İSTANBUL (İGFA) - 890 milyon euro yatırımla tamamlanan ve İGA İstanbul Havalimanı'nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olma özelliğini taşıyan 4. ana pist; özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda, havada bekleme ve taksi sürelerini kısaltacak, olumsuz hava koşullarında dahi önemli ölçüde yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak.

İGA İstanbul Havalimanı ayrıca, bu yıl hizmete açılan 485 odalı Hilton İstanbul Airport ve özel yolcu kategorisine yönelik JETEX-İGA Terminali ile birlikte, havacılıktan turizme, konaklamadan perakendeye uzanan yatırımlarıyla İstanbul'un küresel bağlantı gücüne güç katarken, ülke ekonomisine değer katmayı da sürdürüyor.

Küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası havacılıktaki öncü konumunu güçlendiren yatırımlarına yenilerini ekledi. İGA İstanbul Havalimanı'nın Faz 2 genişleme planı kapsamında hayata geçirdiği ilk yatırım olan 4. ana pist; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle operasyona başladı. Törende ayrıca, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, İGA Yönetim Kurulu üyeleri ve İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen yer aldı.