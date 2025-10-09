Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yazılımı geliştirilen online eğitim platformu, alanında uzman öğretmenlerin canlı dersleriyle öğrencilere eğitim hizmeti sunuyor.

MANİSA (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sınav sürecindeki öğrencilere önemli bir destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı eğitim kurumu MABEM (Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri), tamamen ücretsiz olarak sunduğu online eğitim platformu ile LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere kapsamlı bir eğitim imkânı sunuyor.

Öğrenciler, telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden derslere katılabiliyor; kaçırdıkları derslerin kayıtlarına istedikleri zaman ulaşabiliyor. Platformda ayrıca rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de ücretsiz olarak veriliyor.

17 İLÇEDEN KATILIM MÜMKÜN

Manisa genelinde 17 ilçeden öğrenciler, online eğitime başvurarak eğitim hizmetinden yararlanabiliyor. Online eğitimde 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrenciler için ayrı programlar yürütülüyor. Düzenli olarak yapılan online deneme sınavları, öğrencilere seviyelerini belirlemede yardımcı olurken, eksiklerini de tamamlama imkanı sağlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri Online Eğitim Koordinatörü Selin Tancı, verdiği bilgilerde, 'Online eğitim programımız, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize büyük kolaylık sağlıyor. Öğrencilerimiz evlerinin rahatlığında derslere katılabiliyor, anlamadıkları konuları öğretmenlerine sorabiliyor. Ayrıca rehberlik birimimizde sınav kaygısı, verimli ders çalışma ve motivasyon gibi konularda seminerler düzenliyoruz. İsteyen öğrencilerimize birebir psikolojik danışmanlık desteği de sunuyoruz' dedi.

Online eğitim platformuna katılmak isteyen öğrenciler, www.manisa.bel.tr adresinden veya 'Üzüm' mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.