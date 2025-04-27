Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Bursa’da kademeli emeklilik için mücadele başlattı.BURSA (İGFA) - Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Bursa Fomora 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kademeli emeklilik talebiyle stant açtı.

Etkinliğe Genel Başkan Mihriban Uğurlu, Bursa il yöneticileri ve üyeler katıldı. İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, standı ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Genel Başkan Uğurlu, 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayan milyonlarca emekçinin 17-20 yıl daha fazla çalışmak zorunda bırakıldığını belirterek, “Bu adalet değil, zulümdür. Kademeli emeklilik, bu haksızlığı bitirip çalışma barışını sağlayacak” dedi.

Milletvekili Türkoğlu’na destekleri için teşekkür eden Uğurlu, emekçinin hakkının daha fazla görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

https://twitter.com/EmadDernegi/status/1916472823662420303