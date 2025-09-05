Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi kapsamında, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Mesleki Eğitimde Elmas Programı Tanıtım Toplantısı ve Sektör Çalıştayı 4 Eylül 2025 tarihinde saat 13.30’da BTSO Hizmet Binası Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - ELMAS Programı tanıtım toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu, Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, BTSO YK Üyesi İbrahim Gülmez, BTSO Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Başkanı Mustafa Hatipoğlu ve sektörün önemli isimleri katılım sağladı.

ELMAS Programı; savunma sanayii ile güçlü iş birliği, sektörün değişen ihtiyaçlarına uygun eğitim içerikleri, yetkinlik kazandırma programları, staj ve istihdam fırsatlarıyla öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.12 ilde 13 seçkin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uygulanmaya başlanan program kapsamında, Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de ELMAS Programı’na dahil edildi.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ELMAS Programı’nın yalnızca bir eğitim projesi değil, Türkiye’nin geleceğini inşa etme yolculuğunun yeni bir durağı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Savunma Sanayii Başkanlığının hızını ve dinamizmini, mesleki eğitime olan ilgiyi ve motivasyonu artırmak için kullanmalıyız. Dolayısıyla Bakanlığımızın yetkili birimlerinin de katkılarıyla bu süreçte öğrencilerimizi potansiyellerini açığa çıkaracak şekilde yönlendirilmek bize düşüyor. Biz 8. sınıftaki bir öğrencinin dünyasında yer edemez ve potansiyeline uygun yönlendirme yapamazsak, sonraki yıllarda o öğrenciler belki de savunma sanayi gibi önemli bir alanda çalışmayı tercih edemeyeceklerdir.”

Konuşmasının sonunda başta Millî Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere BTSO, Coşkunöz Eğitim Vakfı ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için iş birliğinin süreceğini belirtti.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ELMAS Programı ile gençlerin savunma sanayiinin Ar-Ge merkezlerinde, üretim hatlarında ve yenilikçi projelerinde aktif rol alacak donanıma ulaşmalarını amaçlamaktadır. Bu adımların, Bursa’nın üretim gücünü artırarak Türkiye’nin küresel rekabet vizyonuna güçlü katkılar sunacağına inanılmaktadır.