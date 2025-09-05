Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP Bursa Milletvekili, PM Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun İnegöl Hocaköy Barajı ile ilgili yazılı soru önergesine yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, baraj inşaatının çeşitli nedenlerle geciktiği ve yeni bitiş tarihinin 21 Mart 2028 olarak belirlendiği bildirildi.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun soru önergesi verdiği yanıtta baraj sahasındaki kaya ocağı ulaşım yolunda çalışmaların sürdüğü, Gülbahçe ve Sarıpınar Mahalleleri için yapılacak rölekasyon yollarının Eylül ayı sonunda tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bakanlık, baraj inşaatında yüklenici firmanın talebiyle işin feshedildiğini, ardından 17 Haziran 2021’de “İnegöl Hocaköy Barajı Tamamlaması” adı altında yeniden ihaleye çıkıldığını açıklarken, 3 Aralık 2021’de imzalanan sözleşme ile yükleniciye 1200 gün süre tanındığı, yaşanan heyelanlar nedeniyle proje revizyonları yapıldığı ve bu nedenle toplamda 1094 günlük ek süre verildiği bildirildi. Çalışmaların devam ettiği İnegöl Hocaköy Barajı’nda projenin yeni bitiş tarihi ise 21 Mart 2028 olarak duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği cevabı değerlendiren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “İktidara geldiği dönemde Türkiye’yi proje çöplüğü olarak niteleyen AKP, bugün kendisi de aynı duruma düşmüş, ülkemizi bitmeyen projelerin çöplüğü haline getirmiştir” dedi.

19 milyon metreküplük su tutması planlanan Hocaköy Barajı’nın temelinin 2016 yılında atıldığını anımsatan Milletvekili Altaca Kayışoğlu, “Hocaköy Barajı da tıpkı Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi gibi verilen sürede tamamlanamadı. Bursa'nın benzer durumda olan birçok projesi var. Çöp olup gidiyorlar. Küresel ısınmanın daha şiddetli hissedildiği bir dönemde barajların yapımı kadar niteliği de artık çok önemli. Verdiği süreler içinde Bursa'yla ilgili hiçbir projeyi bitiremeyen iktidar, umut edelim ki bu kez verdiği sözü tutsun, 2028 Mart ayında barajı bitirip İnegöl’deki meskenlerin musluklarından su aksın” diye konuştu.