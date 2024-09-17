Edirne'de elektrik akımına kapılan çeltik üreticisi ve Keşanlı esnaf Beyhan Göl hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan ve Enez arasındaki çeltik sahasında elektrik akımına kapılan 47 yaşındaki Beyhan Göl, ağır yaralandı.

Olayı gören yakınları tarafından bir araca konularak Keşan’a getirilmek istenen Göl, yolda olay yerine gelen ambulansa alınarak Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Beyhan Göl, evli ve iki çocuk babasıydı.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.