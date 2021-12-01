Dolar yine uçtu. 14 liraya yaklaştı

TL karşısında tarihi zirveyi zorlayan dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeniden yükselişe geçerek 13,95'i gördü. Dolar, saat 00.00 itibarıyla ise 13.68 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 15,50 liraya ulaştı.

Dolar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınında konuşmasıyla yeniden tırmanışa geçti.

Erdoğan'ın konuşmaya başladığı sırada 13,26 seviyesinde seyreden dolar/TL, bir buçuk saat içerisinde 13,95'e kadar yükseldi.

Dolar, saat 00.00 itibarıyla ise 13,68'den işlem görüyor.

Erdoğan konuşmasında "Faizi düşürmek suretiyle yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme. Bu dört tane ana başlık bize büyümeyi getirecek. Bizim tahminimiz asgari 10 ama bunun üzerine de çıkabilir. Yıl sonu itibariyle enflasyon da kendisini gösterecek. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz," ifadelerini yineledi.