Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) temmuz ayında yüzde 6’lık artışla 1 milyar 541 milyon 896 bin dolarlık ihracata imza attı. EİB’nin 2023 yılı temmuz ayı ihracatı 1 milyar 458 milyon 915 bin dolar olmuştu.İZMİR (İGFA) - Temmuz ayında Türkiye’nin ihracatı ise; yüzde 13,8’lik artışla 19,8 milyar dolardan 22,5 milyar dolara yükseldi.

EİB’nin ihracatı 2024 yılı ocak-temmuz döneminde yüzde 1’lik azalışla 10 milyar 554 milyon dolar olurken, son 1 yıllık ihracatı 18 milyar 150 milyon dolar olarak kayıt altına alındı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde sanayi sektörleri yüzde 6’lık artışla 825,8 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşırken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 4’lük artışla 584 milyon dolardan 605 milyon dolara ilerledi. 2024 yılının ihracat artış rekortmeni olan madencilik sektörü temmuz ayında da ihracatta yüzde 19’luk gelişim gösterdi ve 111 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

EİB’DE 10 İHRACATÇI BİRLİĞİ İHRACATINI ARTIRDI

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 10 tanesi ihracatını artırmayı başarırken, 2 ihracatçı birliği 2023 yılı temmuz ayı performansının gerisinde kaldı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 190 milyon 447 bin dolarlık ihracat seviyesiyle EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında liderliğini korurken, 2023 yılı temmuz ayına göre ihracatta yüzde 1’lik artış gösterdi.

HAZIRGİYİM İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, temmuz ayında ihracatını yüzde 21’lik artışla 116,5 milyon dolardan 140,6 milyon dolara çıkardı ve uzun zaman sonra EİB bünyesinde en çok ihracat yapan ikinci birlik konumuna yükseldi.

Su ürünleri ihracatında Türkiye lideri olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği temmuz ayında ihracatını yüzde 2’lik ilerlemeyle 129 milyon dolara taşıdı ve zirvenin üçüncü basamağında yerini aldı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 19’luk artış hızı yakalarken temmuz ayında ihracatını 93 milyon dolardan 111 milyon dolara taşıdı.

Ege Bölgesi’nin lezzetlerini dünyanın dört bir tarafına taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri olarak ulaştıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, temmuz ayında 107 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı ve EİB çatısı altında 100 milyon dolar barajını geçen beş ihracatçı birliğinden biri oldu.

Türkiye’deki tüm tütün ve tütün mamulleri ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Tütün İhracatçıları Birliği temmuz ayında ihracatını yüzde 6 geliştirdi ve 90,4 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırdı.

Temmuz ayında ihracatını yüzde 6 artıran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 82 milyor 150 bin dolarlık ihracat başarısı gösterdi.

Temmuz ayında, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde en başarılı olan ihracatçı birliklerinden birisi de Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği oldu. EMKOÜİB ihracatta yüzde 18’lik sıçramayla 65 milyon dolardan 76,8 milyon dolara yükseldi.

Kuru meyve ihracatında Türkiye’nin ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiren ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, temmuz ayında ihracatını yüzde 3 geliştirdi ve 65 milyon dolara çıkardı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği temmuz ayını 53 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bırakırken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği hanesine 32,2 milyon dolarlık ihracat yazdırdı.

Emek yoğun sektörler arasında yer alan ve 2024 yılının ilk yarısında ihracatta yüzde 16’lık gerileme yaşayan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği temmuz ayında ihracatta yüzde 9’luk gelişim göstererek 17,2 milyon dolar ihracat seviyesine ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracatçı birliği olmayan sektörler arasında kimya sektörü 164,5 milyon dolarlık ihracata imza atarken, otomotiv endüstrisi 83,3 milyon dolar, elektrik-elektronik sektörü 60 milyon dolar, iklimlendirme sektörü 56 milyon dolar, makine sektörü 42 milyon dolar döviz getirisi sağladı.

EGE BÖLGESİ’NİN İHRACATI 2 MİLYAR 554 MİLYON DOLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre temmuz ayında Ege Bölgesi 2 milyar 554 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Bölgesi 2023 yılı temmuz ayında 2 milyar 329 milyon dolar olan ihracatını yüzde 5 artırmayı başardı.

İzmir, 1 milyar 402 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 55’ini tek başına gerçekleştirirken, İzmir’deki iki serbest bölge İzmir’in temmuz ayı ihracatına 266 milyon dolar katkı sağladı. Ege Bölgesi’nde ikinci sırada 428,6 milyon dolarlık ihracatla Manisa yer aldı.

Denizli, 352 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Muğla 91 milyon dolarlık, Balıkesir 81 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi.

Temmuz ayını Aydın 72,3 milyon dolarlık ihracatla geride bırakırken, Kütahya 38 milyon dolar dövizi hanesine yazdırdı. Afyonkarahisar’ın ihracatı 28,5 milyon dolar olurken, Uşak 26,3 milyon dolarlık ihracatla temmuz ayını geride bıraktı.

ESKİNAZİ: “TEMMUZ AYINDAKİ GRAFİĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI ÖNEMLİ”

Temmuz ayında Türkiye genelinde ve Ege İhracatçı Birlikleri bazında ihracat rakamlarının umut verici olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, temmuz ayındaki yukarı yönlü ihracat rakamlarının sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu, bunun için döviz kurlarının enflasyon rakamlarına yakın bir seyir izlemesi gerektiğini belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin son 1 yıllık ihracatının halen yüzde 1 seviyesinde geride olduğuna dikkati çeken Eskinazi, “TİM Başkanımız Mustafa Gültepe’nin de ifade ettiği gibi Türkiye’de üretim maliyetleri Asya’daki rakiplerimizden yüzde 40-50 daha yüksek. Avrupa’daki bazı ülkelerden yüzde 15-20 yukarıda kalıyoruz. Emek yoğun sektörlerimiz başta olmak üzere pekçok sektörümüz fiyat tutturamıyor. Rekabetçiliğimiz sürekli geriliyor. Toplumda istihdamı, refahı ve sosyal barışı koruyabilmemiz için ihracat hedeflerimizi tutturmamız gerekiyor. Bunun içinde ihracatçıya nefes aldıracak adımların atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE İLK ÜÇ ÜLKE

Ege İhracatçı Birlikleri’nin temmuz ayında ihracat yaptığı ülkeler irdelendiğinde Almanya 154,5 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. EİB’den Almanya’ya yapılan ihracat temmuz ayında yüzde 4 artış gösterdi.

Zirvenin ikinci sırasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri’ne EİB’nin ihracatı yüzde 28,5’luk artışla 110 milyon dolardan 141,4 milyon dolara çıktı. EİB’li ihracatçılar İngiltere’ye ihracatlarını yüzde 19,4’lük artışla 75 milyon dolardan 90 milyon dolara taşıdılar. Bu artışla İngiltere, İtalya ve İspanya’yı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.