Yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla yurtta bazı illerde eğitime 1 günlük zorunlu ara verildi. Tatil haberleri peş peşe geldi. İşte tatil olan o iller ve ilçeler...ANKARA (İGFA) - Ülke genelinde etkisini artıran soğuk hava ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Birçok kentte kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan ve akşam saatleri itibarıyle iç ve yüksek kesimlerde şiddetini arttırdı. 16 Aralık Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarla halk eğitim merkezlerinde eğitime ara verildiğini duyuran Valilik, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayıldığını belirterek, ekiplerin kar yağışı sonrası zorlu kış şartlarında vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü bildirdi.

???? Ekiplerimiz 7/24 Sahada, Vatandaşlarımız İçin Çalışmalarını Sürdürüyor! ????İlimiz genelinde etkili olan ve dün akşam saatleri itibarıyla iç ve yüksek kesimlerde şiddetini artıran kar yağışı sonrası ekiplerimiz, zorlu kış şartlarında vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için… pic.twitter.com/EAxpAdE9HW— T.C. Artvin Valiliği (@artvinvaliligi) December 14, 2024

Bolu'nun yüksek kesimlerinde gün boyu etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam etti. Bolu Valiliği, 16 Aralık Pazartesi günü itibariyle kar yağışının süreceği tahmin edilen Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Çorum'un Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirterek, olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği duyurdu.

Bir tatil haberi de Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden geldi.