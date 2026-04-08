Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) iş birliğiyle özel eğitim öğrencileri için hayata geçirilen 'Özel Eğitim Destek Eğitim Platformu (ÖZDE) Tanıtım Programı'na katıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda yaptığı açıklamada, özel eğitim öğrencilerine yönelik kapsamlı dijital öğrenme platformu ÖZDE'yi tanıttı.

Bakan Tekin, özel eğitim öğrencilerinin eğitimine dair yürütülen çalışmaları anlattığı programda, sistemin hiçbir öğrenciyi dışlamadığını vurgularken, 'Her bir öğrencimizin kendi fıtratına uygun bir gelişim zemini bulabileceği eğitimde fırsat eşitliğini amasız fakatsız tesis etmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışta, daha çok desteğe ihtiyacı olan öğrencilere öncelik veriyoruz' dedi. Bakan Tekin, teknolojinin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren bir araç olduğunu belirterek, yakın zamanda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişime açılan 'Özel Eğitim Materyal Platformu' ve daha kapsamlı öğrenme sistemi ÖZDE'yi tanıttı.

Bakan Tekin, ÖZDE'nin hafif ve orta-ağır düzey zihinsel yetersizliği ile otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler başta olmak üzere özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrenciler için tasarlandığını belirterek, 'Platformda okuma-yazma, Türkçe, matematik ve bilişsel beceriler alanında 200'den fazla öğrenme çıktısı ve binlerce etkileşimli içerik, oyun ve uygulama bulunuyor. Öğretmen, veli ve öğrenciyi aynı hedef doğrultusunda bir araya getiren dijital bir altyapı sunuyor; öğretmenin sınıftaki rehberliğini destekliyor ve velilerin sürece aktif katılımını sağlıyor' dedi.

Öğretmenlerin sınıftaki emeğini ve öğrencilerle kurduğu bağı güçlendiren ÖZDE'nin, eğitimde fırsat eşitliğini tesis etmek için önemli bir araç olduğunu belirten Bakan Tekin, ayrıca ÖZDE'nin özel eğitim öğrencilerine 23 Nisan'da bir bayram armağanı olarak sunulduğunu ifade etti.

Programda Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı da konuşma yaptı ve panel katılımcılarına plaket takdim edildi.