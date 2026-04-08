Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen ve aralarında Sakarya'nın da bulunduğu 14 pilot ilde uygulanan 'Öğretmen Akademileri' projesi, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya'da Müzik, Edebiyat, Şehir ve Kültür ile Felsefe ve Düşünce Akademileri olmak üzere 4 farklı akademi açıldı. Toplam 217 öğretmenin katılımıyla 32 ders planlanırken, birinci dönemde bu derslerin 16'sı başarıyla tamamlandı. Programın açılışı ise 'Şehirlerde Afet ve Kriz Yönetimi' başlıklı dersle, Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Akademi faaliyetleri, düzenlenen etkinliklerle zenginleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda Müzik Akademisi çerçevesinde, Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli'nin katılımı ve Prof. Dr. Ferdi Koç'un moderatörlüğünde 'Türk-İslam Kültüründe Musikinin Yeri ve Önemi' başlıklı söyleşi ve dinleti programı gerçekleştirilecek.

Programın önümüzdeki süreçte akademiler bünyesinde çeşitli etkinlik ve gezilerle programın daha da zenginleştirilmesi planlanıyor.