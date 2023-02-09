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Türkiye'de eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi
Deprem nedeniyle eğitime Türkiye genelinde ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.
EĞİTİM 09.02.2023, 19:17 Murat Aydın
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.
Özer, ''Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Bakan Özer, NTV canlı yayınında deprem bölgesinde bulunan okullarda devam şartının aranmayacağını da açıklamıştı.
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Mahmut Özer bir açıklama yaparak tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurmuştu. Buna göre; okullarda eğitim 13 Şubat'ta başlayacaktı.
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