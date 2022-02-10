Sabancı Üniversitesi'nden Öğretmen ve Öğrencilere Yaratıcı Teknolojiler dersi

Sabancı Üniversitesi, Küçükköy’de yer alan Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde “Dönüştürücü Teknolojiler, Geleceğe Yön Verecek Riskler ve Dijital Dünyada Doğru Bilgiye Ulaşma” başlığı adı altında eğitimler gerçekleştirdi. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile, sömestr tatilinde düzenlenen eğitimlere Ayvalık’taki birçok okulda görev yapan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sabancı Üniversitesi’nin Ayvalık’ta hayata geçirdiği Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, sömestr tatilinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 31 Ocak – 5 Şubat 2022 tarihleri arasında Küçükköy’de yer alan Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde sömestr tatilinde Ayvalık Anadolu Lisesi ve Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi’nden toplam 25 öğrenci, Halis Komili İlkokulu’ndan 25 öğrenci ile Ayvalık’taki çeşitli okullarda görevli 21 öğretmene eğitimler verildi.

Sabancı Üniversitesi'nin özgün eğitim modelini oluşturan ortak dersleri koordine eden Temel Geliştirme Direktörü Emre Erol, Temel Geliştirme Direktörlüğü Öğretim Üyeleri Emine Süphan Bakkal, Duygu Karaoğlan Altop, Diller Okulu Öğretim Görevlisi İlkem Kayıcan ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmacısı Nihal Öztolan Erol tarafından verilen eğitimler, Carrefoursa, Enerjisa Enerji ve Küçükköy’ün teknoloji destekçisi Teknosa’nın katkılarıyla gerçekleşti. Öğrenciler ve öğretmenler eğitimlere aynı zamanda çevrim içi olarak da katılma fırsatı buldu. Eğitimlerde; Küresel Isınma ve İklim Değişikliği’nin arkasında yatan bilimsel birikim ile geleceğe dair getirdiği riskleri, Gen Düzenleme ve Algoritmalar gibi dönüştürücü teknolojilerin temelleri ile potansiyel risk ve fırsatları ve günümüzdeki dijital bilgi yoğunluğu içinde Olgu Doğrulama konuları ele alındı. Bu çerçevede Su Stresi, İklim Göçleri ve Dijital Dünyanın Siyaset ve Kimlikler Üzerine Etkileri konu başlıkları hem öğrenciler ve hem de öğretmenler ile yapılan eğitimlerde değerlendirildi. Bunun yanı sıra eğitimlerde öğrenci ve öğretmenlere topraksız tarım konusunda da bilgilendirme ve uygulama çalışması yapıldı.

2019 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, topluma fayda sağlamak üzere çocukların eğitim ve eşitlik hakkını gözeterek bilim, teknoloji ve toplumsal dönüşümler ağırlıklı eğitimler düzenliyor. Gençlerin ve kadınların eğitimde ve gelecekte öncü roller alması amacıyla farklı projelere de ev sahipliği yapan Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde eğitim çalışmaları Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitimlerden öncelikli olarak 8-15 yaş grubundaki çocuklar ve kadınların faydalanması amaçlanıyor.