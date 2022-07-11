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Okul Zili Aileler için çalıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için yeni bir proje başlattı. Projede ebebeynlere, stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadelenin de içinde olduğu 8 ana başlıkta ders veriliyor.

EĞİTİM 11.07.2022, 07:44 11.07.2022, 23:19 Murat Aydın
Okul Zili Aileler için çalıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için yeni bir proje başlattı. Aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta veliler, Aile Okulu'nda öğrenci oldu.

Aile Okulu Projesi'nde anne babaları okul sıralarına oturtan eğitimler; Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum olmak üzere 7 ilde başladı.

  1. Tamamı alanında uzman eğitimciler tarafından verilen derslerden ilki, salgın sürecinin etkileri devam ederken "aile içi iletişim" alanında yapılıyor. Bu derste, giderek yüzeysel hâle gelen iletişimin nasıl daha nitelikli olabileceğine dair bilgi paylaşılıyor.
  2. "Çatışma ve stres yönetimi" dersinde aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amaçlanıyor.
  3. "Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı" dersinde hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılıyor.
  4. "Bağımlılıkla mücadele" dersinde ise zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmek için yol gösteriliyor.
  5. "Sosyal duygusal beceri gelişimi" dersinde verilen bilgilerle çocukların kendi aralarındaki ve ebeveynleriyle ilişkisinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.
  6. "Akran ilişkileri" dersi, çocukların kendi yaşıtlarıyla iletişimini kolaylaştırmak için bilgileri kapsarken
  7. "Ahlaki gelişim" dersleri, maneviyatın pekiştirilmesine yardımcı oluyor.
  8. "Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler" dersi de daha sağlıklı bir aile yapısına katkı sağlıyor.

8 ana başlıkta ve 44 saat olarak verilen eğitimlerle aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı hâle getirmek hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk olarak Erzurum'da 350 öğretmene eğitici eğitimi belgesi verildi. Ardından bu eğiticiler, 10 bin 789 Aile Okulu öğretmenine eğitim verdi. Şu ana kadar Aile Okulu eğitimlerinden 7 ilde, 32 bin veli faydalandı.

Aile Okulu'nun yaygınlaştırılması amacıyla Mersin ve İzmir'deki eğitici eğitimleri de tamamlandı. Temmuz ayı sonunda Erzurum'da ve ayrıca PİKTES kapsamındaki illerde, eğitici eğitimleri yapılacak.

Eğitimin en önemli paydaşı olan velilere salgın döneminde olduğu gibi eğitimde normalleşmenin sağlandığı bu dönemde de kapsamlı destekler sunmak için çalıştıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın okul çağı nüfusu dışındaki yetişkinlere de halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleriyle her türlü eğitim hizmetini sunduğunu ifade etti.

Aile Okulu projesinin önemine değinen Özer, "Aile okulu projesiyle yaklaşık 32 bin ailemize eriştik. Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum'da olmak üzere 32 bin aileye 'aile içi iletişim, aile içi şiddet, dijital bağımlılıklar, madde bağımlılıkları, kültür, ahlak, adabı muaşeret' gibi öğrencilerin gelişimlerine destek olacakları mekanizmalarla ilgili kapsamlı ve farklı alanlarda eğitim hizmetleri sunduk." dedi.

Özer, eğitimlerin önemli bir boşluğu doldurduğunu gördüklerini belirterek şunları kaydetti: "Ailelerimizin bu eğitimlerden çok faydalandığını ve çok mutlu olduklarını gördük. Bu nedenle 7 pilot ilde başlatmış olduğumuz bu uygulamayı bu yaz tüm illerimize yaygınlaştırıyoruz. Tüm ailelerimizi aile okullarına bekliyoruz. Nasıl yaz okullarıyla örgün eğitimdeki öğrencilerimizin yanındaysak aile okullarıyla da ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Aile Okulu Projesi'nde velileri okul sıralarına davet eden Bakan Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, il millî eğitim müdürlükleri, tüm öğretmenler ve projenin hazırlık ve uygulamasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

#aileilişkileri #bilinçliteknoloji #strasyenetimi #Aileler için OkulZili #Zİl çaldı #Ouklular nezaman açılıyor
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