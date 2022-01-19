Kar yağışıyla 45 ilde eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ, Malatya, Bolu, Kütahya, Bingöl, Adıyaman, Kastamonu, Niğde, Uşak, Burdur, Tunceli, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Diyarbakır, Aksaray, Şanlıurfa, Kayseri, Afyonkarahisar, Konya, Nevşehir, Kilis, Tokat, Bilecik, Adana, Osmaniye, Yozgat, Rize, Sakarya, Mersin, Bitlis, Erzurum, Çankırı, Düzce, Denizli, Gaziantep, Ordu, Giresun, Hatay, Artvin, Sinop, Muş, Zonguldak, Samsun ve Bursa'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler;

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini gösterdi. Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması ve olası buzlanmalara karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler kentin birçok noktasında tuzlama çalışması yürüttü. Trafik ekipleri de sürücüleri olası kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da etkili olması bekleniyor. Bu nedenle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

MALATYA

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi. Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışının devam etmesi beklendiğinden 19 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yarın eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiğini duyurdu. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 19/01/2022 Çarşamba günü, valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

KASTAMONU

Kastamonu'da il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 19 Ocak'ta ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada "Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

UŞAK

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği açıklandı. Uşak’ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle Uşak Valiliği açıklamada bulunarak okulların bugün tatil edildiğini açıklamıştı. Valilikten yapılan yeni açıklamada, 19 Ocak 2022 günü de mevcut hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli olduğu belirtildi.

BURDUR

Burdur’da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi. Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ara vermesine karar verdi. Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre 19.01.2022 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, "Kent merkezi başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

KARAMAN

Karaman’da aniden bastıran kar yağışı hayatı etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Karaman Valiliği merkez ve merkeze bağlı okulların yarın geçerli olmak üzere 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Karaman Valiliği'nin yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim, çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi. Karaman’da yoğun kar yağışının yarın da devam edeceği tahmin ediliyor.

SİVAS

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Sivas’ta akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas Valiliği kazaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların önceden önlenmesi için Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

BAYBURT

Bayburt’ta kar ve tipi dolayısıyla 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilecek. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı. Bayburt Valiliğince yapılan yazılı açıklamada yarın eğitime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın 1 gün ara verildi. Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada "İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 19.01.2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi. Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.

AKSARAY

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aksaray Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteoroloji tahminler doğrultusunda yarın kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği aktarıldı. Hava şartları nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü kent genelindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

KAYSERİ

Kayseri’de şiddetli kar yağışı nedeni ile 5 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Kayseri Valiliği tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda 19 Ocak Çarşamba günü Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçelerimizde eğitim öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır."

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yollarda meydana gelebilecek yoğun buzlanma ve don olayları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerdeki özel ve resmi okullarda eğitim öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Vali Gökmen Çiçek de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili öğrenciler gece oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle yarın Afyonkarahisar'da 1 gün okulları tatil ediyoruz. 1 günlük bu tatili kitap okuyarak geçirmenizi istiyorum. Tatilden sonra sizleri daha canlı bir şekilde okullarınıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KONYA

Konya’nın 25 ilçesinde tamamen, 3 ilçesinde de çok sayıda kırsal mahallede kar yağışından dolayı 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okulların tatil olduğu ilçeler şunlar:

"Ahırlı, Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak."

Öte yandan, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede de eğitime 19 Ocak 2021 Çarşamba 1 gün ara verildiği bildirildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaklardır'' ifadelerine yer verildi.

KİLİS

Kilis'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TOKAT



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

BİLECİK

Bilecik'te, kar nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın tarihlerinde okulların tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Bilecik merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." denildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

OSMANİYE

Osmaniye'nin 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde öğleden sonra başlayan ve akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu. Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

SAKARYA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verilecek. Taraklı Kaymakamlığından yapılan yazıyı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Hava koşulları sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verilmiştir."

MERSİN



Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerdeki okulların tatil edildiği, Gülpınar'da ise uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi. Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve 20 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.



Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede okullarda yarın uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında bırakıldığının kaydedildiği açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

BİTLİS



Bitlis'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis merkezde bulunan resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

ERZURUM

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerden Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de okullar bir gün tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeli ise 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacak.

DÜZCE



Düzce'de kar yağışı sebebiyle kent genelinde eğitime 19 Ocak çarşamba günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle, yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 19 Ocak çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.



DENİZLİ



Denizli'nin 11 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ocak çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.



Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, kar nedeniyle eğitim- öğretime 19 Ocak Çarşamba günü da ara verildi. Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü da ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu.

ORDU



Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, Fatsa ilçemizde ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." Açıklamada, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN



Giresun'da kar yağışı nedeniyle 7 ilçedeki tüm okullarda, 9 ilçede ise köy okullarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiği kaydedildi.

HATAY

Hatay'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu. Hatay Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın 1 gün ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

ARTVİN

Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yardın eğitime ara verildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olmaya devam etmesi nedeniyle, il merkezi, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde eğitim öğretime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından Artvin’de pazartesi, salı günlerinin ardından çarşamba da eğitime ara verilmiş oldu.

SİNOP

Sinop'un bazı ilçelerinde, kar ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe, Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim verilen, Erfelek ilçesinde ise tüm okullarda 19 Ocak Çarşamba eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime yarın için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ tehlikesi değerlendirilerek, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Devrek Kaymakamı Ümit Altay yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olmaya başladığını bildirdi. Kaymakam Altay, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

SAMSUN

Samsun'un Ladik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ladik ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Ladik ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği duyuruldu.

BURSA

Bursa'nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, ilçede yoğun kar yağışının öngörüldüğü belirtilerek, "Buzlanma, don olayı gibi riskler nedeniyle 19 Ocak çarşamba günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlar idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi. Keles Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı, don ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı. Yenişehir ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise yarın tüm kademelerde eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.