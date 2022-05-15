'İyileştirilmiş Eğitim Sistemi' sunumu! Eğitim sistemi nasıl olacak?

Türkiye de Eğitim Sisteminde yaşaynan sıkıntıları analiz eden İYİ Parti 'İyileştirilmiş Eğitim Sistemi' sunumuyla iktidar olmaları durumunda eğitim alanında atacakları adımı anlattı. Yeni sistemde Köy okullarını yeniden açılarark, taşımalı eğitime süratle son verileceği vurgulandı. İyileştirilmiş Eğitim Sistemi’mizdeki ilk başlığımız; “Eğitimde Fırsat Eşitsizliği…” diyen İYİ Parti, "Bugün, Bingöllü Murat ile Ankaralı Zeynep, Ordulu Atakan ile İstanbullu Tuğçe, Cumhuriyetimizin sunduğu imkânlardan eşit şekilde faydalanamıyor. İyi ve dengeli beslenemeyen, ailesinin sosyoekonomik durumu ve eğitim seviyesi yeterli olmayan çocuklarımız; fırsat eşitsizliğiyle daha ilköğretimdeyken tanışıyor" diyerek eğitimdeki fırsat eşitsizliğine dikkat çekti.

Biz İYİ Parti iktidarında; 21’inci yüzyılın gereksinimlerine ve zamanın ruhuna uygun olarak; bugün sadece bazı çocukların sahip olduğu fırsatlara tüm çocuklarımızın sahip olduğu, adil bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.

Tarımsal kalkınmada atacağımız iddialı adımlar ile öncelikle, kırsal bölgelerimizi yeniden cazip hâle getireceğiz. Sonrasında ise, köy okullarını yeniden açarak taşımalı eğitime süratle son vereceğiz.

İyileştirilmiş Eğitim Sistemi’mizdeki ikinci başlığımız; “Eğitimde Kalite…”

Bugün ne yazık ki; Ulusal ve uluslararası göstergeler, ülkemizde zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızın; temel bilgi, beceri ve yeterlilik açısından yoksun olduğuna işaret ediyor.

Üstelik, ülkemizi etkisi altına alan, Covid-19 süreciyle birlikte çocuklarımızın 2 yıldır okullarından uzak kaldığını düşünürsek; öğrenme yoksulluğunun da, ciddi oranda arttığını söyleyebiliriz.

Biz İYİ Parti olarak; öğrenme yoksulluğunun önüne geçmek için, eğitimin kaliteli ve sürdürülebilir olması için; “ezber temelli eğitimden, beceri temelli eğitime; sınav odaklı eğitimden, süreç odaklı eğitime” geçeceğiz.

İyileştirilmiş Eğitim Sistemi doğrultusunda; zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızın eğitimlerine, açık ortaokul ve liselerde değil, örgün olarak devam etmelerini sağlayacağız.

İyileştirilmiş Eğitim Sistemi’mizdeki üçüncü başlığımız; “Eğitimde Denetim…”

Kalitenin birinci kuralı, denetimdir. Denetim olmadan, kalite olmaz. Çünkü, denetleyemediğinizi yönetemezsiniz. Yönetemediğinizi de geliştiremezsiniz.

Bu doğrultuda eğitimde kaliteyi yakalamak için; denetim sistemini, baştan aşağıya, yeniden yapılandıracağız.

İYİ Parti iktidarında; denetim sistemi, kontrol ve değerlendirme ile sınırlı kalmayacak, iyileştirme ve geliştirme süreçlerini de kapsayacak.

Ayrıca, okulların kendi öz denetimlerini yapmalarını da sağlayacağız.

Liyakat esasına uygun bir şekilde, görevlendireceğimiz müfettişlerimizle; devlet okulları, özel okullar ve kurslar ile, bakanlıklara bağlı eğitim kurumlarının ve belediyelere bağlı, her türlü eğitim faaliyetinin eğitim politikaları ile tutarlılığını, sıkı biçimde denetleyeceğiz.

İyileştirilmiş Eğitim Sistemi ile eğitim seferberliğimizi irfan ordumuz, öğretmenlerimiz ile başlatacağız.

Eğitim fakültelerine girişte, taban puanı yükselterek bu programları, başarılı öğrencilerin tercih etmelerini sağlayacağız.

Eğitim Bilimleri Liseleri’nden mezun olan öğrencilerimize de kontenjan ve ek puan verip, burs ve sosyal imkânlarla destekleyeceğiz.

Millî Eğitim Bakanlığı’na kanunla bağlı olacak “Öğretmen Akademilerini” de, bir an önce hayata geçireceğiz.

Bu akademilerde Mesleki ve teknik liselerde, öğretmen olmak isteyen ve başvuru kriterlerine uygun adayların pedagojik formasyon eğitimleri almalarını sağlayacağız.

Ayrıca, yine bu akademiler aracılığıyla;

Görevdeki öğretmenlerimize; mesleki gelişim, akreditasyon, sertifika programları, dijital beceri, uzaktan eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili konularda, hizmet içi eğitimler vereceğiz.

İyileştirilmiş Eğitim Sistemi’yle birlikte nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi ihtiyacını karşılamak üzere orta öğretimi yeniden yapılandıracağız.

Teknoloji Liseleri’ni hayata geçireceğiz. Böylece; ülkemiz için, stratejik öneme sahip teknoloji dikeylerindeki, eğitim programları ile yükseköğretim için, önemli bir alt yapı oluşturarak üstün nitelikli, tasarımcı ve mühendislerimizi yetiştireceğiz.

İş arayan değil, iş kuran ve istihdam edilen mezunlar için; Mesleki ve teknik eğitimi öğrencilerimizin ilgi, istek ve becerilerine göre sektörün ihtiyaçlarını da dikkate alarak yeniden yapılandıracağız.

“Üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim” anlayışıyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye işletmelerinin, geliştirilmesini sağlayacağız. Döner sermayelerin, üretim kapasitelerini arttırıp kurumlar vergisini, yüzde 1’e düşüreceğiz.

İyileştirilmiş Eğitim Sistemi’mizin bir diğer başlığı da; “Özel Eğitim…”

İYİ Parti iktidarında; öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, disleksi, hiperaktivite ve otizm gibi sorunları olan çocuklarımızın, eğitim ve öğretime uyumu için özel eğitim hizmetlerinin, kapsamını ve niteliğini geliştireceğiz.

Eğitim fakültelerinin, özel eğitim bölümlerinde tanılama ve uygulama konusunu, detaylı olarak güncelleyeceğiz.

Kaynaştırma uygulamasına, uygun olmayan çocuklarımız için; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimlerin kalitesini ve süresini artırarak, bu kurumlara, destek ve teşvikler vereceğiz.