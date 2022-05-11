Gençlere 'Sel Farkındalık' eğitimi

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğiyle ilçedeki 3 bin 257 öğrenciye “Sel Farkındalık” eğitimi verildi. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde

öğrenciler afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Doğal afetlere karşı gençleri bilinçlendirme amacıyla Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Derneği ortaklığında “Sel Farkındalık” eğitimleri düzenlendi. Bu

çerçevede Nisan ayı içinde ilçede bulunan 34 lisede programlar gerçekleştirildi. Bir ay süren ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlere 3 bin 257 öğrenci katıldı.

Çalışmaları yoğunlaştıracağız Seminerlerde uzman isimler yaptıkları sunumlarda sel afetiyle mücadeleden afet sırasında doğru sergilenecek davranış modellerine kadar birçok konuda bilgi verdi. Eğitimlere katılan gençlere sertifikaları da takdim edildi. Afet bilincinin önemine değinen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de “Yarınlarımız olan çocuklarımızı sel başta olmak üzere afetlere karşı uyarmak,

bilinçlendirme çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız” dedi.

Gönül Bağı Platformu öncülüğünde afetlerden korunma bilincinin arttırılmasına yönelik Bağcılar’da 2019 yılında 5 bin 400 öğrenciye “Afet ve acil durum eğitimi”, 2020 yılında 11 bin 968 öğrenciye “İlk

yardım semineri” ve 2021 yılında ise 4 bin 507 öğrenciye de “Yangın farkındalık eğitimi” verilmişti.