banner314

banner325

Son Dakika

Fırtına Eğitimi de vurdu... 8 ilde Okullar bir gün tatil

Marmara ve Ege'de başlayan fırtına ve lodos eğitimide engel oldu. Kötü hava şartlarının ilk gününde yaşanan sıkıntıların ardından stanbul, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da eğitime bir gün ara verildi.

EĞİTİM 30.11.2021, 00:39 30.11.2021, 01:13 Murat Aydın
Fırtına Eğitimi de vurdu... 8 ilde Okullar bir gün tatil

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında bugün 1 gün süreyle yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiği açıklandı.

Lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova ve son olarak Tekirdağ'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

İSTANBUL'DA TATİL HABERİNİ VALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

İstanbul'da okulların 30 Kasım salı günü eğitime bir gün ara verildiğini duyuran Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle;

* Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

* Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.

BOLU'DA DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, lodos nedeniyle yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Vali Canbolat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR'DE SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL

Balıkesir genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Gündüz sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar, gece ise Balıkesir il merkezinde fırtınaya dönüştü. Kent genelinde yer yer elektrik kesintileri yaşanırken, çok sayıda ağaç devrildi. İşyeri ve ev çatılarda hasar meydana geldi. Bugün de etkili olacağı belirtilen fırtına nedeniyle Balıkesir Valiliği tarafından gece saatlerinde alınan karar doğrultusunda yüzyüze eğitime salı günü ara verildiği açıklandı.

ÇANAKKALE'DE DE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Çanakkale'de, gün boyu etkili olan ve deniz ulaşımında aksamalara yol açan fırtınanın bugün de devam etmesi beklendiğinden yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre bugün ilimizde yaşanan olumsuz hava koşullarının 30 Kasım 2021 Salı günü devam edeceği anlaşılmıştır. Tekirdağ’da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur" denildi.

 YALOVA'DA DA BİR GÜN LODOS TATİLİ

Yalova Valiliği, lodos nedeniyle yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "MeteorolojiGenel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir. Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

#fırtına #tatil #okul #eğitim #yüzyüze eğitim
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 30 Kasım 2021
İmsak 06:31
Güneş 08:01
Öğle 12:58
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir