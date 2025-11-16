Eğitim de Okulöncesi hazırlık, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören 18 milyonüa yakın öğrenci ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 17 Kasım Pazartesi (yarın) yeniden ders başı yaparak eğitime başlayacak.

Böylece, yaklaşık 20 milyon öğrenci ve öğrencilere eğitim veren 1 milyon 200 bin öğretmen, bir haftalık ara tatilin ardından yarın okullarına geri dönerek sınıflarda buluşulacak.

Türkiye genelindeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 2025–2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinin sona ermesiyle normal ders programına kaldıkları yerden devam edecek.

MİLLİEĞİTİMDE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM TATİL TAKVİMİ...

Eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek.

2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler 2 Şubat 2026'da ikinci döneme başlayacak.

Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

8'inci sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi de daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü olarak açıklanmıştı.