2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Birinci dönem, 16 Ocak 2026'da sona erecek. Daha sonra iki haftalık yarıyıl tatilinin bitimiyle öğrenciler, 2 Şubat 2026'da ikinci döneme başlayacak.

Yaklaşık iki aylık yoğun temponun ardından ara tatillerini değerlendiren öğrenciler, 17 Kasım Pazartesi günü itibarıyla birinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.

7 Kasım'da başlayan 9 günlük ara tatil sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın yeniden ders başı yapacak.

ÖSYM 2026 sınav takvimini açıkladı... YKS, KPSS, ALES, YDS ve TUS tarihleri belli oldu

